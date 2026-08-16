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  • Altı Üstü İstanbul
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17 Ağustos 2026, Pazartesi 20:00

Altı Üstü İstanbul 10.Bölüm Fragmanı

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"Ne yapacağız? Böyle susup bakışacak mıyız?"

Esra'nın şok edici itirafı Ziyankâr'da bomba etkisi yaratırken Uzay'ın üzerindeki şüpheleri de artırır. Emir ve arkadaşlarının sürdükleri iz sayesinde saklanan gerçekler için geri sayım başlar. Bu sırada Naz da Sezen'le geçmişe dair yüzleşir ve öğrendiği yeni bilgiler onu daha da mahveder. Destekçisi ise Emir'dir. İkili arasındaki yakınlaşma giderek artar ve ilişkilerine dair ilk adımları atarlar.

Uzay ise iyice dibe batıyordur. Annesinin son yaptıkları ve geçmişin yükü onu daha da savunmasız yapar. Naz'a sığınmak ister ama olmaz. İlk koştuğu kişi Melek olur. Tüm bu duygusal kırılımlar yeni ilişki dinamiklerinin fitilini ateşlerken yine de Uzay ve Melek plan yapmaktan vazgeçmezler. Maç günü geldiğinde kartlar yeniden dağıtılacaktır. Hasan için sırt sırta veren arkadaşlarını bu defa zorlu bir sınav bekliyordur. Uzay'ın hamlesi sonrası Emir köşeye sıkışır. Emir için karar zamanıdır.

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