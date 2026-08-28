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ALTI ÜSTÜ İSTANBUL GALERİ

12. Bölüm Foto Galeri

GİRİŞ TARİHİ: 28.08.2026 15:53 GÜNCELLEME TARİHİ: 28.08.2026 15:58
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12. Bölüm Foto Galeri

Hasan için hazırlanan gece, silahlı saldırıyla kabusa döner. Sado'nun vurulmasıyla başlayan kaçış, dört arkadaşın rehin alınmasıyla ölüm kalım savaşına dönüşür.

12. Bölüm Foto Galeri

Dört arkadaşın rehin alınmasıyla zaman daralırken, yaşananlar herkes için büyük bir mücadeleye dönüşür.

12. Bölüm Foto Galeri

Hasan, Naz ve Alina, Sado'yu hayatta tutabilmek için zamana karşı yarışırken, Emir arkadaşlarına ulaşmak için geri dönüşü olmayan bir yola girer.

12. Bölüm Foto Galeri

Diğer yanda Esra'nın düşüşüyle sarsılan Uzay'ın yanında kalmaya karar veren Melek, yaşananların ardındaki gerçeği öğrenmeye çalışır.

12. Bölüm Foto Galeri

Ancak Melek, gerçeğin peşine düştükçe kendisini giderek daha büyük bir tehlikenin içinde bulur.

12. Bölüm Foto Galeri

Tüm bu kaosun içinde güzel şeyler de yaşanır. Mahallede Nihal ve İbo'nun yıllardır beklediği gün sonunda gelir çatar.

12. Bölüm Foto Galeri

Ancak her şey yoluna girmiş gibi görünürken, sakladığı gerçeklerin vicdan yükü altında ezilen Bayram'ın itirafı kutlamanın ortasına bomba gibi düşer.

12. Bölüm Foto Galeri

Bayram'ın beklenmedik itirafı, yıllardır beklenen bu mutlu günün seyrini bir anda değiştirir.

12. Bölüm Foto Galeri

Diğer yanda Fahriye'nin iki kızı için de iki ayrı yerde yeni bir tehlike baş gösterir.

12. Bölüm Foto Galeri

Melek, Uzay'ın; Naz ise Emir'in gözleri önünde yaşanan beklenmedik gelişmelerle ölümle burun buruna gelir.

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