12. Bölüm Foto Galeri

Hasan için hazırlanan gece, silahlı saldırıyla kabusa döner. Sado'nun vurulmasıyla başlayan kaçış, dört arkadaşın rehin alınmasıyla ölüm kalım savaşına dönüşür.
Dört arkadaşın rehin alınmasıyla zaman daralırken, yaşananlar herkes için büyük bir mücadeleye dönüşür.
Hasan, Naz ve Alina, Sado'yu hayatta tutabilmek için zamana karşı yarışırken, Emir arkadaşlarına ulaşmak için geri dönüşü olmayan bir yola girer.
Diğer yanda Esra'nın düşüşüyle sarsılan Uzay'ın yanında kalmaya karar veren Melek, yaşananların ardındaki gerçeği öğrenmeye çalışır.
Tüm bu kaosun içinde güzel şeyler de yaşanır. Mahallede Nihal ve İbo'nun yıllardır beklediği gün sonunda gelir çatar.
Ancak her şey yoluna girmiş gibi görünürken, sakladığı gerçeklerin vicdan yükü altında ezilen Bayram'ın itirafı kutlamanın ortasına bomba gibi düşer.