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31 Ağustos 2026, Pazartesi 20:00

Altı Üstü İstanbul 12.Bölüm Fragmanı

BÖLÜMLER FRAGMAN KADRO BUNLARI DA İZLE HABER GALERİ

“Arkadaşlıktan biraz öteyiz…”

Hasan için hazırlanan gece, silahlı saldırıyla kabusa döner. Sado'nun vurulmasıyla başlayan kaçış, dört arkadaşın rehin alınmasıyla ölüm kalım savaşına dönüşür. Zaman daralırken Hasan, Naz ve Alina, Sado'yu hayatta tutmaya çalışır. Emir ise arkadaşlarına ulaşmak için geri dönüşü olmayan bir yola girer.

Diğer yanda ise Esra'nın düşüşüyle sarsılan Uzay'ın yanında kalmaya karar veren Melek, yaşananların ardındaki gerçeği öğrenmeye çalışırken kendisini giderek daha büyük bir tehlikenin içinde bulur.

Tüm bu kaosların içinde güzel şeyler de olur. Mahallede Nihal ve İbo'nun yıllardır beklediği gün gelir çatar. Ancak her şey yoluna girmiş gibi görünürken, sakladığı gerçeklerin vicdan yükü altında ezilen Bayram'ın itirafı kutlamanın ortasına bomba gibi düşer.

Diğer yandan Fahriye'nin iki kızı için de iki ayrı yerde yeni bir tehlike baş gösterir. Melek, Uzay'ın; Naz ise Emir'in gözleri önünde yaşanan beklenmedik gelişmelerle ölümle burun buruna gelir.

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