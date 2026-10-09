ALTI ÜSTÜ İSTANBUL GALERİ

16. Bölüm Foto Galeri

Yeni bir tehlike kapıda

GİRİŞ TARİHİ: 09.10.2026 15:55 GÜNCELLEME TARİHİ: 09.10.2026 16:40
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16. Bölüm Foto Galeri

Emir ve Uzay'ın diri diri gömüldüğü görüntüler Bayram ve Galip'i dehşete düşürken ikili yine de umutla çocuklarını arar. Ancak o umutları ikilinin mezarını bulunca son bulur...

16. Bölüm Foto Galeri

Emir'in ölüm haberi mahalleye bomba gibi düşer. Zehra, Bayram, Nihal, gençler hepsi yıkılır. Galip ise perişandır. O da oğlunu toprağa vermiştir.

16. Bölüm Foto Galeri

Hayat herkes için durmuştur... Ama Hasan acısını bir kenara bırakır ve intikam yemini eder. Sado ve Mert de ona destek olacaktır ancak Alina ve Duru onları engellemeye çalışır.

16. Bölüm Foto Galeri

Zehra'nın birbirine zıt tepkileri herkesi korkuturken Nihal, yaşananlardan Naz ve Fahriye'yi sorumlu tutar. Naz ise acısını yüreğine gömerek yıllarca annesinden ayrı kalmasının hesabını Fahriye'ye sorar

16. Bölüm Foto Galeri

Soner'i devre dışı bırakan Hikmet, iki torununu da evine getirerek ailenin kontrolünü ele geçirir. Ancak ona yakın görünen Melek'in başka bir planı vardır.

16. Bölüm Foto Galeri

Naz da öğrenir planı ancak Melek'i durdurmak imkansızdır. O da intikam peşindedir... Hikmet'in peşine düşen Hasan'ın öfkesi herkesin hayatını değiştirecek yeni bir tehlikeye sürükler.

16. Bölüm Foto Galeri

16. Bölüm Foto Galeri

16. Bölüm Foto Galeri

16. Bölüm Foto Galeri

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