8 Ekim 2026, Perşembe 20:00

Güneşin Doğduğu Yer 4. Bölüm

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Kenan kontrolü kaybediyor!

Ceyhun'un riskli hamlesi Kenan'ın en yakın dostuna duyduğu güveni alt üst eder. Leyla'nın gelişiyle dengesini yitiren Kenan gittikçe kontrolü kaybetmeye başlar. Bir kez daha yanlış anlaşılan Leyla ise masumiyetini kanıtlamak için mücadele etmeye devam eder.

Ortaya çıkan gerçekler Hanzade'nin abisi ile kocası arasında kalmasına sebep olur. İki aile arasındaki güven duygusu zayıflarken Celadet'in gittikçe körüklenen öfkesi Munise için kötü sonuçlar doğuracaktır.

Geçmişten gelen bir yüz, Kozanların planlarına ortak olur. Ancak bu beklenmedik misafirin asıl amacı Celadet'in kurduğu oyunu tehlikeye atacaktır.

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4. Bölüm Foto Galeri
07 Ekim 2026, Çarşamba
4. Bölüm Foto Galeri Güneşin Doğduğu Yer
3. Bölüm Foto Galeri
30 Eylül 2026, Çarşamba
3. Bölüm Foto Galeri Güneşin Doğduğu Yer
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