Altı Üstü İstanbul'un 15. Bölümünde neler oldu?

Bölümün en çarpıcı gelişmelerinden biri Melek'in yıllardır bilmediği gerçeği öğrenmesi oldu. Melek, Naz'ın ikiz kardeşi olduğunu ve hayatının yıllardır kendisinden saklanan gerçeklerle şekillendiğini öğrendi.
Melek için bir diğer büyük şok ise babasının kim olduğunu öğrenmesi oldu. Yıllardır öldü bildiği babasının aslında Soner olduğunu öğrenen Melek, yaşadığı gerçeğin ağırlığıyla büyük bir sarsıntı yaşadı.
Gerçeklerin ortaya çıkmasının ardından Melek'in ilk hesaplaşması annesi Fahriye ile oldu. Fahriye, yıllar boyunca Melek'i Hikmet'ten korumak amacıyla sakladığını anlatsa da bu açıklama Melek'in öfkesini dindirmeye yetmedi.
Melek'i kurtarmaya çalışan Soner'in havuza atlaması ve ona "babacım" diye seslenmesi, Naz'ın da gerçekleri öğrenmesine neden oldu. Böylece yıllardır saklanan aile sırrı herkesin önünde açığa çıktı.
Fahriye'nin yıllardır kendisinden bir torun daha sakladığını öğrenen Hikmet, büyük bir öfkeye kapıldı. Bu gerçek, iki taraf arasındaki hesaplaşmayı daha da büyüttü.
Hikmet'in Fahriye üzerindeki baskısı artarken Ziyankar'da mahalleli Fahriye'yi yalnız bırakmadı. Emir ve Tarık'ın yaptığı plan sayesinde Fahriye, Hikmet'in elinden kurtarıldı.
Naz, yıllar boyunca kendisinden gerçeklerin saklanması ve yalnız bırakıldığı düşüncesi nedeniyle Fahriye'ye karşı büyük bir kırgınlık yaşadı. Annesinin açıklamalarına rağmen yaşadığı hayal kırıklığını aşmakta zorlandı.
Bölümde Esra'nın ölümüyle ilgili soru işaretleri de yeniden gündeme geldi. Hasan'ın Uzay'a annesinin aslında yaşıyor olabileceğini söylemesi, Galip'in kurduğu planın çözülmeye başlamasına neden oldu.
Hasan'ın sözlerinin ardından gerçeğin peşine düşen Uzay, annesinin kolyesinin izini sürmeye başladı. Ancak araştırdıkça kendisini çok daha büyük bir tehlikenin içinde buldu.