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ALTI ÜSTÜ İSTANBUL GALERİ

Altı Üstü İstanbul'un 15. Bölümünde neler oldu?

Altı Üstü İstanbul'un 15. Bölümünde sırlar bir bir ortaya çıkarken mahallede dengeler tamamen değişti. Melek, Naz'ın ikiz kardeşi olduğunu ve yıllardır öldü bildiği babasının Soner olduğunu öğrenerek büyük bir gerçekle yüzleşti. Fahriye ile hesaplaşan Melek'in ardından yaşanan gelişmeler tansiyonu yükseltirken, bölüm finalinde Emir ve Uzay'ın kaçırılarak yan yana kazılmış mezarlara atılması geceye damga vurdu. İşte Altı Üstü İstanbul 15. bölümde yaşananlar...

GİRİŞ TARİHİ: 22.09.2026 12:47 GÜNCELLEME TARİHİ: 22.09.2026 13:59
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Altı Üstü İstanbul'un 15. Bölümünde neler oldu?
Melek, Naz'ın ikiz kardeşi olduğunu öğrendi

Bölümün en çarpıcı gelişmelerinden biri Melek'in yıllardır bilmediği gerçeği öğrenmesi oldu. Melek, Naz'ın ikiz kardeşi olduğunu ve hayatının yıllardır kendisinden saklanan gerçeklerle şekillendiğini öğrendi.

Altı Üstü İstanbul'un 15. Bölümünde neler oldu?
Melek'in babası da ortaya çıktı

Melek için bir diğer büyük şok ise babasının kim olduğunu öğrenmesi oldu. Yıllardır öldü bildiği babasının aslında Soner olduğunu öğrenen Melek, yaşadığı gerçeğin ağırlığıyla büyük bir sarsıntı yaşadı.

Altı Üstü İstanbul'un 15. Bölümünde neler oldu?
Melek, annesi Fahriye ile yüzleşti

Gerçeklerin ortaya çıkmasının ardından Melek'in ilk hesaplaşması annesi Fahriye ile oldu. Fahriye, yıllar boyunca Melek'i Hikmet'ten korumak amacıyla sakladığını anlatsa da bu açıklama Melek'in öfkesini dindirmeye yetmedi.

Altı Üstü İstanbul'un 15. Bölümünde neler oldu?
Soner'in hareketi tüm gerçekleri ortaya çıkardı

Melek'i kurtarmaya çalışan Soner'in havuza atlaması ve ona "babacım" diye seslenmesi, Naz'ın da gerçekleri öğrenmesine neden oldu. Böylece yıllardır saklanan aile sırrı herkesin önünde açığa çıktı.

Altı Üstü İstanbul'un 15. Bölümünde neler oldu?
Hikmet, Fahriye'nin sırrını öğrendi

Fahriye'nin yıllardır kendisinden bir torun daha sakladığını öğrenen Hikmet, büyük bir öfkeye kapıldı. Bu gerçek, iki taraf arasındaki hesaplaşmayı daha da büyüttü.

Altı Üstü İstanbul'un 15. Bölümünde neler oldu?
Mahalleli Fahriye için birleşti

Hikmet'in Fahriye üzerindeki baskısı artarken Ziyankar'da mahalleli Fahriye'yi yalnız bırakmadı. Emir ve Tarık'ın yaptığı plan sayesinde Fahriye, Hikmet'in elinden kurtarıldı.

Altı Üstü İstanbul'un 15. Bölümünde neler oldu?
Naz, annesini affedemedi

Naz, yıllar boyunca kendisinden gerçeklerin saklanması ve yalnız bırakıldığı düşüncesi nedeniyle Fahriye'ye karşı büyük bir kırgınlık yaşadı. Annesinin açıklamalarına rağmen yaşadığı hayal kırıklığını aşmakta zorlandı.

Altı Üstü İstanbul'un 15. Bölümünde neler oldu?
Esra'nın ölümüyle ilgili şüpheler arttı

Bölümde Esra'nın ölümüyle ilgili soru işaretleri de yeniden gündeme geldi. Hasan'ın Uzay'a annesinin aslında yaşıyor olabileceğini söylemesi, Galip'in kurduğu planın çözülmeye başlamasına neden oldu.

Altı Üstü İstanbul'un 15. Bölümünde neler oldu?
Uzay annesinin izini sürdü

Hasan'ın sözlerinin ardından gerçeğin peşine düşen Uzay, annesinin kolyesinin izini sürmeye başladı. Ancak araştırdıkça kendisini çok daha büyük bir tehlikenin içinde buldu.

Altı Üstü İstanbul'un 15. Bölümünde neler oldu?
Emir ve Uzay kaçırıldı

Bölüm finalinde ise tansiyon bir anda zirveye çıktı. Emir ve Uzay, silahlı kişiler tarafından kaçırıldı. İkilinin nereye götürüldüğü ve başlarına ne geleceği merak konusu oldu.

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