Altı Üstü İstanbul'un 15. Bölümünde neler oldu?

Melek'in babası da ortaya çıktı

Melek için bir diğer büyük şok ise babasının kim olduğunu öğrenmesi oldu. Yıllardır öldü bildiği babasının aslında Soner olduğunu öğrenen Melek, yaşadığı gerçeğin ağırlığıyla büyük bir sarsıntı yaşadı.