ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
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ATEŞ KUŞLARI FRAGMAN
31 Mart 2023, Cuma 20:00
Ateş Kuşları - 3. Fragman

Ateş Kuşları 10.Bölüm Fragmanı

"Kokusu cennet kızım, bul beni!"

Çatal, Gülayşe ve Barbaros'un arasında

Gülayşe ve Barbaros'un baş başa oldukları mutlu anı Çatal böler. Ama Çatal, Gülayşe'yi öldürmez. Barbaros'a Gülayşe'nin geçmişiyle ilgili öyle bir bilgi verir ki Barbaros'un rotası değişir. Peki Çatal, Menderes'e Gülayşe'nin yerini söyleyecek mi?

Gülayşe, televizyonda Nizam'ı görüyor

Gülayşe, çevresindeki sır çemberinden habersiz Barbaros'la kimsesiz çocuklara yardım etmenin hayalini kurar. Onlar için bir iftar sofrası hazırlar. Hep birlikte yemek yerken izledikleri televizyonda şimdi Nizam canlı yayındadır. Kızına seslenir. Gülayşe'nin tüm dikkati televizyondaki gözü yaşlı babadadır. Yoksa babası olduğunu öğrenecek mi?

Ali, Ateş Kuşları'nı terk ediyor

Mercan'ın köşkte çalıştığını öğrenen Ali yıkılır. Bu kez hayatta en yakınından yemiştir darbeyi. Öfkesini de beraberinde götürür ve Ateş Kuşları'nı terk eder. Soluğu geçmişin sayfalarından çıkan Fidan'ın yanında alır. Mercan, Fidan ismini duyar duymaz Ali'nin peşine düşecektir.

Geçmişten bir isim...

Geçmişte ise Sabit'i ailesinin yanında yalnız bırakamayan Köksüzler, Fidan ile tanışır.

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Ateş Kuşları
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Ateş Kuşları
24 Mart 2023, Cuma
9. Bölüm Ateş Kuşları
Ateş Kuşları
17 Mart 2023, Cuma
8. Bölüm Ateş Kuşları
Ateş Kuşları
10 Mart 2023, Cuma
7. Bölüm Ateş Kuşları
FRAGMANLAR
TÜMÜ
Ateş Kuşları - 2. Fragman
31 Mart 2023, Cuma
10. Bölüm fragmanı Ateş Kuşları - 2. Fragman
Ateş Kuşları
31 Mart 2023, Cuma
10. Bölüm fragmanı Ateş Kuşları
Ateş Kuşları - 2. Fragman
24 Mart 2023, Cuma
9. Bölüm fragmanı Ateş Kuşları - 2. Fragman
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