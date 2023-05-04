Ateş Kuşları 15.Bölüm Fragmanı

"Ben daha onun kim olduğunu bilmeden ona aşık oldum."

BARBAROS GERÇEKLERLE NASIL BAŞ EDECEK?

Sevdiği kızı annesinin koynundan alıp kaçıranın kendi annesi olduğunu öğrenen Barbaros, Çatal'ın karşısında soğukkanlılığını korusa da oradan ayrılır ayrılmaz büyük bir panik atak geçirir. Sonrasında Gülayşe'nin yüzüne nasıl bakacağını bilemez.

SABİT, YAŞANANLARI HATIRLAMAYA BAŞLIYOR

Gülayşe, Sabit'in Barbaros'u ve unuttuklarını hatırlaması için Sabit'le Barbaros'u bir araya getirir. Planı işe yarar, Sabit olanları hatırlamaya ve Gülayşe'ye anlatmaya başlar.

NERMİN'İN AKIBETİ NE OLACAK?

Gerçekleri fark etmeye başlayınca iki kardeşinin arasında kalıp büyük acı yaşayan Hacer'in peşine Ali düşer; onu daha da sıkıştırır. Zıpkın ve Barbar'la birlikte Menderes'in ipini çekmeye her an daha çok yaklaşır. Ama tam Nermin'i ifade vermeye şubeye götürürken önlerine çıkan bir sokak çocuğu Nermin'i bıçaklayınca, Ali ve Barbaros bir karar alırlar.

BARBAROS, HER ŞEYİ NİZAM'A ANLATIYOR!

Barbaros Nizam'ın karşısına geçer ve kızı Lara'yı bulduğunu itiraf eder. Nizam'ın yıllardır tutunduğu rüyası gerçek olacaktır. Ama Barbaros'un bir şartı vardır! Nizam, 23 yıldır hasretini çektiği kızına kavuşabilecek mi? Barbaros'un şartı ne olacak?

KÖKSÜZLER VE NİZAM EYÜBOĞLU KARŞILAŞMASI

Geçmişte ise, Köksüzler ansızın karşılarında Nizam Eyüboğlu'nu bulurlar.