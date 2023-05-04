ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
CANLI YAYIN ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
CANLI YAYIN
ATEŞ KUŞLARI FRAGMAN
5 Mayıs 2023, Cuma 20:00
Ateş Kuşları 3. Fragman

Ateş Kuşları 15.Bölüm Fragmanı

"Ben daha onun kim olduğunu bilmeden ona aşık oldum."

BARBAROS GERÇEKLERLE NASIL BAŞ EDECEK?

Sevdiği kızı annesinin koynundan alıp kaçıranın kendi annesi olduğunu öğrenen Barbaros, Çatal'ın karşısında soğukkanlılığını korusa da oradan ayrılır ayrılmaz büyük bir panik atak geçirir. Sonrasında Gülayşe'nin yüzüne nasıl bakacağını bilemez.

SABİT, YAŞANANLARI HATIRLAMAYA BAŞLIYOR

Gülayşe, Sabit'in Barbaros'u ve unuttuklarını hatırlaması için Sabit'le Barbaros'u bir araya getirir. Planı işe yarar, Sabit olanları hatırlamaya ve Gülayşe'ye anlatmaya başlar.

NERMİN'İN AKIBETİ NE OLACAK?

Gerçekleri fark etmeye başlayınca iki kardeşinin arasında kalıp büyük acı yaşayan Hacer'in peşine Ali düşer; onu daha da sıkıştırır. Zıpkın ve Barbar'la birlikte Menderes'in ipini çekmeye her an daha çok yaklaşır. Ama tam Nermin'i ifade vermeye şubeye götürürken önlerine çıkan bir sokak çocuğu Nermin'i bıçaklayınca, Ali ve Barbaros bir karar alırlar.

BARBAROS, HER ŞEYİ NİZAM'A ANLATIYOR!

Barbaros Nizam'ın karşısına geçer ve kızı Lara'yı bulduğunu itiraf eder. Nizam'ın yıllardır tutunduğu rüyası gerçek olacaktır. Ama Barbaros'un bir şartı vardır! Nizam, 23 yıldır hasretini çektiği kızına kavuşabilecek mi? Barbaros'un şartı ne olacak?

KÖKSÜZLER VE NİZAM EYÜBOĞLU KARŞILAŞMASI

Geçmişte ise, Köksüzler ansızın karşılarında Nizam Eyüboğlu'nu bulurlar.

DEVAMI
Ateş Kuşları
SON BÖLÜMÜ İZLE 14. Bölüm Ateş Kuşları
BÖLÜMLER
TÜMÜ
Ateş Kuşları
28 Nisan 2023, Cuma
14. Bölüm Ateş Kuşları
Ateş Kuşları
21 Nisan 2023, Cuma
13. Bölüm Ateş Kuşları
Ateş Kuşları
14 Nisan 2023, Cuma
12. Bölüm Ateş Kuşları
FRAGMANLAR
TÜMÜ
Ateş Kuşları - 2. Fragman
5 Mayıs 2023, Cuma
15. Bölüm fragmanı Ateş Kuşları - 2. Fragman
Ateş Kuşları
5 Mayıs 2023, Cuma
15. Bölüm fragmanı Ateş Kuşları
Ateş Kuşları - 3. Fragman
28 Nisan 2023, Cuma
14. Bölüm fragmanı Ateş Kuşları - 3. Fragman
BİZE ULAŞIN