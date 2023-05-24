Ateş Kuşları 17.Bölüm Fragmanı

‘’Divane gönlüm benim…’’

GÜLAYŞE, KANDAN AİLESİNİ Mİ SEÇECEK YOKSA CANDAN AİLESİNİ Mİ?

Gülayşe, sonunda babasına kavuşur ve baba kız birbirlerini tanımaya çalışırlar. Ama Gülayşe'nin asıl imtihanı şimdi başlar. Ateş Kuşları'nın Gülayşe'den sakladığı sırlar ortaya çıkar. Gülayşe'nin babasının Nizam Eyüboğlu olduğunu bildikleri halde bunu ondan gizlemişlerdir. Ateş Kuşları'nın hayatları boyunca korktukları bu gerçek, Gülayşe için çok ağırdır ve bir seçim yapmak zorundadır. Ya onu büyüten ama babasını saklayan ailesi Ateş Kuşları'nı seçecektir ve gariban hayatına devam edecektir ya da yirmi üç yıldır onu arayan babası Nizam Eyüboğlu'nu seçip onu çöpe atan amcasının olduğu köşkte yaşamayı seçecektir!

MENDERES'İN HEDEFİNDE BARBAROS VAR!

Diğer yanda Menderes yolun sonuna geldiğinin farkındadır. Yapılacak tek bir şey vardır o da Barbaros'u ortadan kaldırmak! Çatal, oğlu Barbaros'u bu kez koruyabilecek mi?

GÜLAYŞE VE BARBAROS'U SAVCI SARE'NİN EVİNDE NELER BEKLİYOR?

Gülayşe öğrendiği gerçeklerden sonra kararını verebilmek için iki ailesinden de uzak kalmak isteyince, Menderes'in peşine taktığı tetikçiden haberdar olan Barbaros, Gülayşe'yi korumak için onu Savcı Sare'nin evine götürür. O evde onları neler beklemektedir?

GÜLAYŞE'NİN KARARI İÇİN NEFESLER TUTULUYOR!

Ali ve Mercan, Gülayşe'nin seçimini beklerken birbirlerine sığınırlar. Sonunda Gülayşe'nin kararını açıklayacağı an gelir. Bir tetikçinin gölgesinde Gülayşe kararını açıklar. Ateş Kuşları mı yoksa Nizam Eyüboğlu mu Gülayşe'yi kaybedecektir? Yoksa bir hayatın mı kaybedilmesi söz konusudur?

KÖKSÜZLER ENDİŞELİ!

Geçmişte ise, Köksüzler bir kez daha sokaktadırlar ve annesini kaybeden Sabit için çok endişelidirler.