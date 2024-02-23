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23 Şubat 2024, Cuma 20:00

Ateş Kuşları 44.Bölüm Fragmanı

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"Ben düğünümüzde kimsenin derdi tasası olmasın istiyorum!"

Gülayşe ve Barbar için en heyecanlı günler yaşanırken, Ateş Kuşları'nın hayat mücadelesi sürmektedir. Ejderha'nın ilgi çeken yeni konseptiyle, kısa zamanda çok para kazanacaklarını düşünen Ali'ler, kardeşlerinin düğünü için büyük harcamalar yapar. Fakat kendilerini bekleyen felaketten habersizdirler. Düğünü yaklaşan Gülayşe'yi üzmemek ve sıkıntılarını ona yansıtmamak için neler yapacaklardır? Öte yandan Sultan'ın işlediği cinayetten haberdar olup, bildiklerini diğerlerine anlatamayan Mercan bir saatli bomba gibi evin ortasındadır. Düğün telaşı içindeki Barbar'ın, Sultan'a dair tekrar şüpheleri çoğalır ve kızı takibe alır. Zıpkın ve Çelik kanadındaysa, ikiliyi şoke edecek yeni gelişmeler vardır. Biri hayatının en büyük sevincini yaşarken, diğeri şüphe ve huzursuzluğun pençesine düşecektir.

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