Ankara’da Ardahan Günleri! Kaz güzellik yarışması düzenlendi? Peki, kaz eti nasıl pişirilir? Ankara’da düzenlenen Ardahan Günleri, keyifli görüntülere sahne oldu. Bal, kete, çeçil peyniri ve türkünün eksik olduğu programa ‘kaz güzellik yarışması’ damga vurdu. Kaz eti nasıl pişirilir sorusu da uzmanları tarafından yanıtlandı. En lezzetli kaz nasıl anlaşılır sorusuna yanıt veren kaz eti ustaları, işi sırrını atv Haber ile paylaştı. Ardahan’ın simgesi Damal Bebek de Ardahan Günleri’nde dikkat çekti. Oğuz Türklerinin giyimleri ile renklenen oyuncak bebeklere ilgi büyük oldu.