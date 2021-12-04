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4 Aralık 2021, Cumartesi
Ayasofya kedisi Kılıç nerede? Güzel kedi kaçtı mı, kaçırıldı mı?

Ayasofya kedisi Kılıç nerede? Güzel kedi kaçtı mı, kaçırıldı mı?

Evin içinde topraksız ve gübresiz sebze - meyve yetiştirmek… Peki ama nasıl? Evin içinde sebze ve meyve yetiştirmek isteyenlere müjde! Kapalı alanlar için tasarlanan dikey bahçeler, evin içinde sebze ve meyve üretimi yapmayı mümkün hale getiriyor. Duvara asılabilen bahçe, güneş ışığına ihtiyaç duymadan üretime olanak sağlıyor. Led ampül ile sebze ve meyze yetiştirmek isteyenler için tasarlanan ‘dikey bahçe’ elektriği de tasarruflu kullanıyor. #atvhaber #haber #gündem

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