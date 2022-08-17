İfot Tahsin'i otçul yaşam stiline geçiriyor

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Dizi atv'de izlenir! Avrupa Yakası tüm bölümleri ve sezonları ile atv.com.tr'de.

Yönetmen: Hakan Algül, Jale Atabey

Oyuncular: Gazanfer Özcan, Hümeyra, Müşfik Kenter, Gönül Ülkü, Ata Demirer, Gülse Birsel, Engin Günaydın

atv'nin efsane dizisi Avrupa Yakası'nın senaryosunu, Gülse Birsel yazdı. Yayınlandığı dönemde en çok izlenen dizi olan Avrupa Yakası, hala izleyicilerin favori dizileri arasında yer alıyor. Usta oyuncuların, genç oyuncularla muhteşem bir uyum yakaladıkları dizinin tüm bölümleri kesintisiz bir şekilde atv.com.tr'de.