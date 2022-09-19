ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
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BEN BU CİHANA SIĞMAZAM GALERİ

1. Bölüm Foto Galeri

GİRİŞ TARİHİ: 19.09.2022, 10:18 GÜNCELLEME TARİHİ: 19.09.2022, 10:23
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1. Bölüm Foto Galeri

15 yıl önce öldü gösterilerek Özbekistan'a giderek Temur Turan adıyla orada kendine yeni bir yaşam kurmak zorunda kalan Cezayir Türk, kızının kaçırılması yüzünden İstanbul'a geri dönmek zorunda kalır.

1. Bölüm Foto Galeri

Elbette, herkes tarafından öldü bilinen bir adamın, 15 yıl sonra birdenbire ortaya çıkmasının sonuçları olacaktır.

1. Bölüm Foto Galeri

Cezayir'in kanlı canlı karşısında olduğunu gören ailesi de büyük bir şok geçirir.

1. Bölüm Foto Galeri

Yalnızca aile değil, 15 yıl önce İstanbul'u terk edip giden "Şehrin Sahibi"nin geri dönüşü, yeni sahipleri de rahatsız edecektir.

1. Bölüm Foto Galeri

Cezayir, şimdi hem bir yandan on beş yıllık yokluğunun sebeplerini ailesine açıklayıp, yeniden kabulünü sağlamak...

1. Bölüm Foto Galeri

hem gelişiyle rahatsızlık verdiği mafya gruplarıyla mücadele etmek...

1. Bölüm Foto Galeri

hem de CIA'in tuzaklarından kendisini ve ailesini korumak zorundadır.

1. Bölüm Foto Galeri

Ben Bu Cihana Sığmazan ilk bölümüyle Salı 20.00'de atv'de

1. Bölüm Foto Galeri

1. Bölüm Foto Galeri

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