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BEN BU CİHANA SIĞMAZAM GALERİ

30. Bölüm Foto Galeri

GİRİŞ TARİHİ: 08.05.2023, 10:32 GÜNCELLEME TARİHİ: 08.05.2023, 10:34
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30. Bölüm Foto Galeri

Kayıkçı'yla girdiği sert çatışma sonrası Cezayir kamyonla birlikte uçurumdan düşer. Kurban ve adamları düştüğü yerde Cezayir'i aramaya başlar. Fakat bulamazlar.

30. Bölüm Foto Galeri

Kayıkçı'nın gerçek kimliğine ulaşmanın yolları aranırken işaretler Tatavlalı'yı gösterir. Tatavlalı, Kayıkçı'nın kimliğini açıklamak yerine Kayıkçı'ya giden yolda Cezayir'in ekibine ilginç bir hediye verir.

30. Bölüm Foto Galeri

Kayıkçı, kendisine ulaşan hediyeyi alınca Cezayir'in ekibine bilenir ve Cezayir'in yakınlarından iki kişiyi infaz eder.

30. Bölüm Foto Galeri

Cezayir'in Firuze'de kaldığını düşünen Leyla'nın Cezayir'e olan kırgınlığı Cezayir'in Ateş'in evinde kaldığını anlamasıyla hafifler.

30. Bölüm Foto Galeri

Leyla, Cezayir'le konuşma umuduyla Ateş'in evine gider. Firuze de Cezayir'le yakınlaşma umuduyla Ateş'in evinde romantik bir hazırlık yapar. Leyla ve Firuze, Ateş'in evinde karşılaşır.

30. Bölüm Foto Galeri

Bu sırada Firuze'nin doğum sancıları başlar. Leyla, Firuze'ye çok kızgın olmasına rağmen onunla ilgilenmek zorunda kalır.

30. Bölüm Foto Galeri

Tatavlalı'nın Cezayir'in ekibine hediyesi nedir?

30. Bölüm Foto Galeri

Kayıkçı'nın infaz ettirdiği kişiler kimlerdir?

30. Bölüm Foto Galeri

Firuze'nin doğumu sağlıklı bir şekilde gerçekleşecek mi?

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