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BEN BU CİHANA SIĞMAZAM GALERİ

48. Bölüm Foto Galeri

GİRİŞ TARİHİ: 04.12.2023, 10:45 GÜNCELLEME TARİHİ: 04.12.2023, 10:59
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48. Bölüm Foto Galeri

Cezayir'in Malkaralı ve Süslü için verdiği süre dolmuştur.

48. Bölüm Foto Galeri

Malkaralı Süslü'yü saklandığı yerde bularak Cezayir'e karşı savaşmaları gerektiğini söyler.Süslü çok korkmuş vaziyettedir ve yurt dışına kaçmayı düşünmektedir. Malkaralı Cezayir'e saldırmak için Erman'dan yardım ister.

48. Bölüm Foto Galeri

Fakat Erman istediğini ona vermez.

48. Bölüm Foto Galeri

İyice çaresiz kalan Malkaralı sahip olduğu bütün parasını GedikAli'ye vererek ondan adam alır ve Cezayir'e saldırmak için hazırlanmaya başlar.

48. Bölüm Foto Galeri

Ancak Cezayir'in Malkaralı'dan farklı olarak onun için canını verecek kadar sadık bir dostu vardır; Emir Gardaşov.

48. Bölüm Foto Galeri

Oktay Kaynarca (Cezayir), Ebru Özkan Saban (Leyla), Ozan Akbaba (Gardaşov), Ali Seçkiner Alıcı (Kurban Baba), Ragıp Savaş (Atakan), Burak Çelik (Jean Luc) İsmail Demirci (Onbeşli), Mina Derman (Suna), Batuhan Sezer (Ömer Asaf), Levent Özdilek

48. Bölüm Foto Galeri

Dizinin yönetmen koltuğunda Mustafa Şevki Doğan otuuryor.

48. Bölüm Foto Galeri

Senaryosunu Zülküf Yücel ve Zehra Yücel kaleme alıyor.

48. Bölüm Foto Galeri

Ben Bu Cihana Sığmazam yeni bölümleriyle her Salı 20.00'de atv'de

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