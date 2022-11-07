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BEN BU CİHANA SIĞMAZAM GALERİ

8. Bölüm Foto Galeri

GİRİŞ TARİHİ: 07.11.2022, 10:31 GÜNCELLEME TARİHİ: 07.11.2022, 10:33
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8. Bölüm Foto Galeri

Cezayir, Sabit'in olası bir intikam saldırısına karşı hem Leyla hem de Firuze'nin yaşadığı evlerde olağanüstü önlemler almak zorunda kalır. Canan, Gülendam'a Firuze'nin bebeği aldırmayı düşündüğünü söyler.

8. Bölüm Foto Galeri

Cezayir, Asım Kaptan ve Ekabir, bundan sonraki stratejilerini belirlemek için bir araya gelirler. Ömer Asaf, Azamet, Cafer, Canberk ve Ethem, hastanede öldürülen Sabit'in adamlarını Sabit'in mekanına getirdiklerinde tuzağa düşürülürler.

8. Bölüm Foto Galeri

Bu tuzakta, Ethem'in daha önce görmediğimiz marifetleri ortaya çıkar. Şamil, Suna için bir uçurtma yapar. Birlikte onu uçurmak planları vardır ve bu durum onları birbirlerine daha da yakınlaştırır.

8. Bölüm Foto Galeri

Cezayir, ailesini toplayarak bundan sonra bir süre dışarı çıkmamaları gerektiğini söyler ve bu da ailede huzursuzluğa yol açar. Leyla, Cezayir'e artık hangi kimliğini kullanacağına karar vermesi gerektiğini sert bir dille söyler.

8. Bölüm Foto Galeri

Cezayir, 17 sene önce İstanbul'da kurduğu düzeni tekrar hayata geçirmek için harekete geçer ve buna da illegal alemin kara parasını aklama işini yapan Agop'la başlar.

8. Bölüm Foto Galeri

Eve tıkılı kalan aile, evde kendilerine yeni yeni işler icat ederler.

8. Bölüm Foto Galeri

Cezayir'den intikam almak için fırsat kollayan Sabit, hiç kimsenin tahmin etmediği bir anda saldırıya geçer.

8. Bölüm Foto Galeri

Aile için yeni kurallar koyuldu

8. Bölüm Foto Galeri

Ben Bu Cihana Sığmazam yeni bölümüyle Salı 20.00'de atv'de

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