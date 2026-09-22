Müge Anlı ile Tatlı Sert

Osmaniye'de 26 Ağustos'ta yürüyüş yapmak için evinden çıktıktan sonra kaybolan 55 yaşındaki Ayşegül Yaşar'ın ölümüyle ilgili soruşturmada Tamer Kahveci cinayeti itiraf ederek tutuklandı. Ailesi, Ayşegül'ün sosyal medyadan tanıştığı Tamer Kahveci tarafından yaklaşık 1 milyon lira değerindeki ziynet eşyaları için öldürüldüğünü iddia ederken, iddiaların odağındaki Tamer canlı yayına bağlanmıştı. Müge Anlı'nın programının ardından Osmaniye Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla Osmaniye Asayiş Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından Tamer Kahveci ve ailesine yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan Tamer Kahveci, Ayşegül Yaşar'ı boğarak öldürdüğünü itiraf etti ve çıkarıldığı mahkeme tarafından kasten öldürme suçundan tutuklanarak Osmaniye T Tipi Cezaevi'ne gönderildi. Tamer Kahveci'nin anne ve babası hakkında ise yurt dışına çıkış yasağı ve ev hapsi şeklinde adli kontrol tedbirleri uygulanmasına karar verildi.

Sakarya'da yaşayan 38 yaşındaki dört çocuk annesi Tayibe İzmit'in fatura ödemek için evinden çıktıktan sonra kaybolması ailesini endişelendirdi. 8 Eylül'de evden ayrılan ve bir daha kendisinden haber alınamayan Tayibe'yi bulmak için oğlu Mehmet ve eşi Fahri Müge Anlı'ya başvurdu. Mehmet, annesinin kaybolduğu gün babasından fatura ödemek için 400 lira aldığını ve ardından eve dönmediğini anlatırken, 13 yaşındaki özel gereksinimli kardeşinin de annesini sürekli sorduğunu söyledi.

29 Nisan'da İstanbul Esenler'deki evinden terlikleriyle çıktıktan sonra 5 aydır kayıp olan 29 yaşındaki üç çocuk annesi Mariia Meryem Balta bulundu. Meryem'in eşi Cebrail Balta'nın Müge Anlı'ya başvurmasının ardından programa ulaşan bir izleyici, genç kadının yaklaşık 2-3 aydır yanında olduğunu belirterek fotoğraflarını gönderdi. Hastane bahçesinde titrer halde bulduğunu ve daha sonra evine götürdüğünü anlatan kadın, Meryem'in kendisini bekar olarak tanıttığını ve arkadaşlarının onu evden attığını söylediğini aktardı. Aylar sonra bulunan Meryem Balta yaptığı açıklamada, eşi Cebrail Balta'nın kendisine şiddet uyguladığını ve bu nedenle evden ayrılmak zorunda kaldığını iddia etti.

Müge Anlı'da 16 yaşındaki Elif Merve Yılmaz'ın kaybolmasıyla ilgili Melisa'nın anlattıkları, olayın nasıl geliştiğine dair yeni iddiaları gündeme getirdi. 25 Ocak 2021'den beri kendisinden haber alınamayan Elif Merve'nin akıbeti araştırılırken Ankara'ya canlı bağlantı gerçekleştirildi. 17 yaşındaki Melisa, ortamdan tanıdığı Bilge, Mikail ve Ersin hakkında açıklamalarda bulunarak Ersin'in olaylarla ilgisi yokmuş gibi davrandığını ancak konumlara giden kızları gezdirdiğini iddia etti. Elif Merve'yi şahsen tanımadığını belirten Melisa, çevrede konuşulanlara göre Elif'in Mikail ile bir tartışma sırasında, yasaklı madde kullanıldığı iddia edilen bir ortamda öldürüldüğünü ve bir bahçeye gömüldüğünü öne sürdü.