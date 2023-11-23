BBCS yıldızları sosyal medyada en son ne paylaştı?

Ben Bu Cihana Sığmazam'ın başarılı oyuncusu Oktay Kaynarca'nın at üzerindeki paylaşımı kısa sürede 140 Bin beğeniyi aştı. Bunun yanı sıra hayranlarından, 'karizma adam, on parmağında on marifet' gibi yorumlar yağdı.
Instagram: oktaykaynarca
Oktay Kaynarca'nın sık sık setten paylaşım yapması hayranlarını mutlu ederken kısa sürede beğeni ve yorum rekoru kırıyor.
Instagram: oktaykaynarca
Mina Derman güzelliğiyle büyülerken oyuncakla ayna karşısında verdiği poza 'today' notuyla sosyal medya hesabından yayınladı.
Instagram: mina.derman
Bir diğer pozunda ise güneşin yansıması ve şık elbisesiyle göz dolduran genç oyuncunun bu karesi sosyal medyada çok beğenildi.
Instagram: mina.derman
Yetenekli oyuncu Burak Çelik'in sosyal medyasında yayınladığı siyah beyaz karesine beğeni yağarken yabancı hayranlarından da çok fazla yorum aldı.
Instagram: burakcelikofficial
Burak Çelik berberde verdiği poza ise 'traş zamanı' yazarak takipçileriyle paylaştı.
Instagram: burakcelikofficial
Güneşli bir günden karesini yayınlayan İsmail Demirci'nin fotoğrafına yazdığı 'peşin satan' notu takipçilerini gülümsetti.
Instagram: ismaildemirci
Oğluyla salıncakta eğlenceli poz veren oyuncunun fotoğrafına 'maşallah, çok güzelsiniz' gibi yorumlar geldi.
Instagram: ismaildemirci
BBCS kadrosuna sonradan dahil olan güzel oyuncu Nilay Cafer'in bir davetten verdiği pozu büyük ilgi gördü.
Instagram: nilaycafer