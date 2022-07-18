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BEN BU CİHANA SIĞMAZAM GALERİ

'Ben Bu Cihana Sığmazam' ekibi Özbekistan'da

GİRİŞ TARİHİ: 18.07.2022, 11:55 GÜNCELLEME TARİHİ: 09.08.2022, 18:25
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'Ben Bu Cihana Sığmazam' ekibi Özbekistan'da

atv'nin yeni sezona damga vuracak dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam'ın çekimleri Binbir Gece Masallarının başkentinde devam ediyor.

'Ben Bu Cihana Sığmazam' ekibi Özbekistan'da

Oktay Kaynarca ile Onur Tan'ın proje tasarım ve genel hikayesine imza attığı "Bu Cihana Sığmazam" dizisi merakla bekleniyor

'Ben Bu Cihana Sığmazam' ekibi Özbekistan'da

Güzel Adamlar Medya'nın yapımcılığını üstlendiği diziyi Yusuf Reha Alp, Mahinur Ergun ve Ali Can Yaraş yazıyor.

'Ben Bu Cihana Sığmazam' ekibi Özbekistan'da

Dizi ekibi İstanbul çekimlerinin ardından hikayenin yurtdışında geçen bölümlerini çekmek için İpek Yolu'nun başkenti ve aynı zamanda dünya tarihinde 16 devlete başkentlik yapmış olan Semerkand ve Buhara'ya gitti.

'Ben Bu Cihana Sığmazam' ekibi Özbekistan'da

Bölge için uzun bir hazırlık ve araştırma yapan ekip sanattan tekniğe kadar birçok detay üzerinde titizlikle çalıştı.

'Ben Bu Cihana Sığmazam' ekibi Özbekistan'da

Özbekistan çekimlerinden sonra İstanbul'a dönecek olan ekip çekimlere devam edecek.

'Ben Bu Cihana Sığmazam' ekibi Özbekistan'da

Tarihine onlarca medeniyeti sığdırmış Özbekistan halkının yoğun ilgisi yüzünden set ekibi ve oyuncular zaman zaman seti durdurmak zorunda kaldı.

'Ben Bu Cihana Sığmazam' ekibi Özbekistan'da

"Ben Bu Cihana Sığmazam" yeni sezonda atv ekranlarında izleyicisiyle buluşacak!

'Ben Bu Cihana Sığmazam' ekibi Özbekistan'da

'Ben Bu Cihana Sığmazam' ekibi Özbekistan'da

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