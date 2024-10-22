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Kuruluş Osman
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22 Ekim 2024, Salı 20:00

Bir Gece Masalı 8.Bölüm Fragmanı

BÖLÜMLER FRAGMAN KADRO BUNLARI DA İZLE HABER GALERİ

"Dünya üzerinde seni bulamayacağım bir yer yok."

Bir Gece Masalı, komiser Mahir (Burak Deniz) ile Yörük kızı Canfeza'nın (Su Burcu Yazgı Coşkun) Pamukkale'nin büyülü atmosferinde başlayıp İstanbul'da Asaf Bey konağına uzanan imkânsız aşklarını masalsı bir anlatımla ekrana taşıyacak.

Yapımcı : Nazlı Heptürk

Yönetmen : Emre Kabakuşak

Burak Deniz, (Mahir), Su Burcu Yazgı Coşkun ise (Canfeza) olarak izleyicinin karşısına çıkarken dizinin kadrosunda; Gürkan Uygun, Mesut Akusta, Rüçhan Çalışkur, Kenan Bal, Yıldız Kültür, Özlem Türkad, Eren Vurdem, İrem Altuğ, Kerem Aslanoğlu, Emel Çölgeçen, Ecem Çalhan, Nazan Diper, gibi çok başarılı isimler de yer alıyor.

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