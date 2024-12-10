canli-yayin
CANLI YAYIN
Kim Milyoner Olmak İster?
8
BİLDİRİMLER
  • Holding
    Holding YENİ FRAGMAN
  • Kuruluş Osman
    Kuruluş Osman YENİ FRAGMAN
  • Bir Gece Masalı - 2. Fragman
    Bir Gece Masalı YENİ FRAGMAN
  • Bir Gece Masalı
    Bir Gece Masalı YENİ FRAGMAN
  • atv Ana Haber
    atv Ana Haber YENİ BÖLÜM
  • Dizi TV
    Dizi TV YENİ BÖLÜM
  • Nihat Hatipoğlu ile Kur’an ve Sünnet
    Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet YENİ BÖLÜM
  • atv’de Hafta Sonu
    atv'de Hafta Sonu YENİ BÖLÜM
CANLI YAYIN
10 Aralık 2024, Salı 20:00

Bir Gece Masalı 15. Bölüm Dijitale Özel Ön İzleme

BÖLÜMLER FRAGMAN KADRO BUNLARI DA İZLE HABER GALERİ

"Sahte değil bizim evliliğimiz, karımsın sen benim!"

Bir Gece Masalı, komiser Mahir (Burak Deniz) ile Yörük kızı Canfeza'nın (Su Burcu Yazgı Coşkun) Pamukkale'nin büyülü atmosferinde başlayıp İstanbul'da Asaf Bey konağına uzanan imkânsız aşklarını masalsı bir anlatımla ekrana taşıyor.

Yapımcı : Nazlı Heptürk

Yönetmen : Emre Kabakuşak

Oyuncular: Burak Deniz (Mahir Yılmaz), Su Burcu Yazgı Coşkun (Canfeza Kilimci), Gürkan Uygun (Kürşat Kilimci), Mesut Akusta (Raşit Kara), Rüçhan Çalışkur (Afet Yılmaz), Kenan Bal (Asaf Yılmaz), Yıldız Kültür (Ezra Nene), Özlem Türkad (Süreyya Yılmaz), Eren Vurdem (Selim Allame), Yüsra Geyik (Ceylan) İrem Altuğ (Sevde Yılmaz), Kerem Aslanoğlu (Ferman Yılmaz), Emel Çölgeçen (Gülizar Yılmaz), Nazan Diper (Maviş Dadı).

Daha Fazla Göster ...
GALERİLER
TÜMÜ
14. Bölüm Foto Galeri
02 Aralık 2024, Pazartesi
14. Bölüm Foto Galeri Bir Gece Masalı
13. Bölüm Foto Galeri
25 Kasım 2024, Pazartesi
13. Bölüm Foto Galeri Bir Gece Masalı
12. Bölüm Foto Galeri
18 Kasım 2024, Pazartesi
12. Bölüm Foto Galeri Bir Gece Masalı
11. Bölüm Foto Galeri
11 Kasım 2024, Pazartesi
11. Bölüm Foto Galeri Bir Gece Masalı
ARAMA
CANLI YAYIN