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Kuruluş Osman
8
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  • Bir Gece Masalı
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  • atv Ana Haber
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24 Ekim 2024, Perşembe 20:00

Bir Gece Masalı

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Kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler için 8. Bölüm tekrarı ile bu akşam 20.00'de atv'de.

Sıla'yı her yerde ararlar. Selim ise ormanlık yere götürdüğü Sıla'yı karavanda tutsak eder. Dedesi ise Mahir' e destek çıkar. Hem onu hem de Canfeza'yı düğün alışverişe götürür. Evde isteme olur ve imam nikahı kıyılır. Raşit Komiser ise Kürşat'tan intikam almak için ona tüm seremoniyi canlı yayınla izlettirir. Canfeza ve Mahir evlenir. Ertesi gün ise resmi nikah kıyılacaktır. Cabir Ağa konağa gelip, Selim'in Sıla'yı kaçırdığını; eğer Canfeza'yı götürmezlerse onu öldüreceğini açıklar. Kürşat da kaçmayı başarır. Nikahı bozmak için harekete geçer. Selim ise Sıla'nın babası ile bir anlaşma yapar.

Sıla ile Canfeza'yı takas yapmayı önerir ve Sıla'nın karnındaki çocuğun babasının gerçekte kim olduğunu açıklar. Bebek Sıla'nın İngiltere'deki hocasındandır. Üstelik adam evlidir. Afet Hanım ve konaktakiler bu evliliği durdurmaya çalışsalar da başaramazlar.

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