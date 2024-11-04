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Esra Erol'da
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BİR GECE MASALI

10. Bölüm Foto Galeri

GİRİŞ TARİHİ: 04.11.2024, 12:07 GÜNCELLEME TARİHİ: 04.11.2024, 12:09
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10. Bölüm Foto Galeri

Mahir'in ölümle karşı karşıya gelmesi tüm aileyi yasa boğarken Mehmet'le ilgili travmalarını da tetikler.

10. Bölüm Foto Galeri

Mahir'in güçsüz düşmesi Selim'in Canfeza'yı yeniden ayağına getirmesini sağlar.

10. Bölüm Foto Galeri

Ancak Kürşat Kilimci büyük bir oyunun arifesindedir.

10. Bölüm Foto Galeri

Yirmi yıllık günahlarını hesabını vermeye yemin eden Kürşat büyük oyununa sürpriz bir ismi dahil edecektir.

10. Bölüm Foto Galeri

"Sen ol da, ister yar ol, ister yara. Lütfun da başım üstüne, kahrın da." Şems-i Tebrizi

10. Bölüm Foto Galeri

Burak Deniz (Mahir Yılmaz), Su Burcu Yazgı Coşkun (Canfeza Kilimci), Gürkan Uygun (Kürşat Kilimci), Mesut Akusta (Raşit Kara), Rüçhan Çalışkur (Afet Yılmaz), Kenan Bal (Asaf Yılmaz), Yıldız Kültür (Ezra Nene), Özlem Türkad (Süreyya Yılmaz), Eren Vurdem (Selim Allame), İrem Altuğ (Sevde Yılmaz), Kerem Aslanoğlu (Ferman Yılmaz), Emel Çölgeçen (Gülizar Yılmaz), Ecem Çalhan (Sıla Haroğlu), Nazan Diper (Maviş Dadı).

10. Bölüm Foto Galeri

Komiser Mahir ile Yörük kızı Canfeza'nın Pamukkale'nin büyülü atmosferinde başlayıp İstanbul'da Asaf Bey konağına uzanan imkânsız aşklarını masalsı bir anlatımla ekrana taşıyan "Bir Gece Masalı" onuncu bölümüyle ekranlara geliyor.

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