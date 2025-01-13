18. Bölüm Foto Galeri

Mahir'in kan vererek Kürşat'ın hayatını kurtarması Canfeza'nın babasına karşı olan öfkesini daha da biler.
Süreyya'yı ikna etmeye çalışırken bir yandan da Canfeza'nın bunu duymaması için onu evden uzaklaştırır.
Ancak Canfeza'dan bir gece bile ayrı kalamayan Mahir'i Kürşat'ın evinde zorlu bir gece beklemektedir.
Mahir'in Canfeza'ya dükkan sürprizi ve aralarında giderek derinleşen bağla birlikte baş başa bir gece geçirme planları ise şoke eden sırlara ve istenmeyen misafirlere gebedir.
Burak Deniz (Mahir Yılmaz), Su Burcu Yazgı Coşkun (Canfeza Kilimci), Gürkan Uygun (Kürşat Kilimci), Mesut Akusta (Raşit Kara), Rüçhan Çalışkur (Afet Yılmaz), Kenan Bal (Asaf Yılmaz), Yıldız Kültür (Ezra Nene), Özlem Türkad (Süreyya Yılmaz), Eren Vurdem (Selim Allame), Yüsra Geyik (Ceylan), İrem Altuğ (Sevde Yılmaz), Kerem Aslanoğlu (Ferman Yılmaz), Emel Çölgeçen (Gülizar Yılmaz), Nazan Diper (Maviş Dadı).
Komiser Mahir ile Yörük kızı Canfeza'nın Pamukkale'nin büyülü atmosferinde başlayıp İstanbul'da Asaf Bey konağına uzanan imkânsız aşklarını masalsı bir anlatımla ekrana taşıyan "Bir Gece Masalı" yeni bölümüyle ekranlara geliyor.