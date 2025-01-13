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BİR GECE MASALI GALERİ

18. Bölüm Foto Galeri

GİRİŞ TARİHİ: 13.01.2025, 11:27 GÜNCELLEME TARİHİ: 13.01.2025, 11:31
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18. Bölüm Foto Galeri

Mahir'in kan vererek Kürşat'ın hayatını kurtarması Canfeza'nın babasına karşı olan öfkesini daha da biler.

18. Bölüm Foto Galeri

Kürşat kızını yavaş yavaş kaybetmektedir. Mahir ise annesi ile Canfeza arasında kalmıştır.

18. Bölüm Foto Galeri

Süreyya'yı ikna etmeye çalışırken bir yandan da Canfeza'nın bunu duymaması için onu evden uzaklaştırır.

18. Bölüm Foto Galeri

Ancak Canfeza'dan bir gece bile ayrı kalamayan Mahir'i Kürşat'ın evinde zorlu bir gece beklemektedir.

18. Bölüm Foto Galeri

Mahir'in Canfeza'ya dükkan sürprizi ve aralarında giderek derinleşen bağla birlikte baş başa bir gece geçirme planları ise şoke eden sırlara ve istenmeyen misafirlere gebedir.

18. Bölüm Foto Galeri

Burak Deniz (Mahir Yılmaz), Su Burcu Yazgı Coşkun (Canfeza Kilimci), Gürkan Uygun (Kürşat Kilimci), Mesut Akusta (Raşit Kara), Rüçhan Çalışkur (Afet Yılmaz), Kenan Bal (Asaf Yılmaz), Yıldız Kültür (Ezra Nene), Özlem Türkad (Süreyya Yılmaz), Eren Vurdem (Selim Allame), Yüsra Geyik (Ceylan), İrem Altuğ (Sevde Yılmaz), Kerem Aslanoğlu (Ferman Yılmaz), Emel Çölgeçen (Gülizar Yılmaz), Nazan Diper (Maviş Dadı).

18. Bölüm Foto Galeri

Komiser Mahir ile Yörük kızı Canfeza'nın Pamukkale'nin büyülü atmosferinde başlayıp İstanbul'da Asaf Bey konağına uzanan imkânsız aşklarını masalsı bir anlatımla ekrana taşıyan "Bir Gece Masalı" yeni bölümüyle ekranlara geliyor.

18. Bölüm Foto Galeri

Dizinin yönetmen koltuğunda Emre Kabakuşak oturuyor.

18. Bölüm Foto Galeri

Hikaye ve senaryosunu Eda Tezcan kaleme alıyor.

18. Bölüm Foto Galeri

Yeni bölüm Salı 20.00'de atv'de

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