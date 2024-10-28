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BİR GECE MASALI

9. Bölüm Foto Galeri

GİRİŞ TARİHİ: 28.10.2024, 10:21 GÜNCELLEME TARİHİ: 28.10.2024, 10:25
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9. Bölüm Foto Galeri

Komiser Mahir ile Yörük kızı Canfeza'nın Pamukkale'nin büyülü atmosferinde başlayıp İstanbul'da Asaf Bey konağına uzanan imkânsız aşklarını masalsı bir anlatımla ekrana taşıyan "Bir Gece Masalı" dokuzuncu bölümüyle ekranlara geliyor.

9. Bölüm Foto Galeri

Mahir ve Canfeza'yı kına gecesinde büyük sürpriz bekliyor!

9. Bölüm Foto Galeri

Mahir ve Canfeza en mutlu günlerini yaşarken öte yanda herkes bu düğünün olmaması için adeta çırpınmaktadır.

9. Bölüm Foto Galeri

Kürşat'ın kızını almak için Yılmaz'ların köşküne gitmesi bütün dengeleri değiştirir.

9. Bölüm Foto Galeri

Kına gecesinde ise Canfeza'yı bir sürpriz beklemektedir.

9. Bölüm Foto Galeri

Burak Deniz (Mahir Yılmaz), Su Burcu Yazgı Coşkun (Canfeza Kilimci), Gürkan Uygun (Kürşat Kilimci), Mesut Akusta (Raşit Kara), Rüçhan Çalışkur (Afet Yılmaz), Kenan Bal (Asaf Yılmaz), Yıldız Kültür (Ezra Nene), Özlem Türkad (Süreyya Yılmaz), Eren Vurdem (Selim Allame), İrem Altuğ (Sevde Yılmaz), Kerem Aslanoğlu (Ferman Yılmaz), Emel Çölgeçen (Gülizar Yılmaz), Ecem Çalhan (Sıla Haroğlu), Nazan Diper (Maviş Dadı).

9. Bölüm Foto Galeri

Yeni bölüm Salı 20.00'de atv'de.

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