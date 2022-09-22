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BİR KÜÇÜK GÜN IŞIĞI GALERİ

Bir Küçük Gün Işığı son bölümde neler oldu?

GİRİŞ TARİHİ: 22.09.2022, 16:55 GÜNCELLEME TARİHİ: 22.09.2022, 17:54
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Bir Küçük Gün Işığı son bölümde neler oldu?

atv'nin sevilen dizisi Bir Küçük Gün Işığı 3. Bölümü ile bir kez daha izleyenleri ekran başına kilitledi. Elif ile Güneş'in gittikçe duygusal hale gelen ilişkisi izleyenlerin yüzünü gülümsetirken Dila ile Güneş'in karşılaşması küçük kızı korkuttu.

Bir Küçük Gün Işığı son bölümde neler oldu?

Annesini gördüğü için mutlu olmayan Güneş, Dila'yı görür görmez Elif'in arkasına saklandı.

Bir Küçük Gün Işığı son bölümde neler oldu?

Güneş'in tavrı Elif'in de dikkatini çekerken Fırat'ın yönlendirmesiyle küçük kızın psikolojik destek almasını sağladı.

Bir Küçük Gün Işığı son bölümde neler oldu?

Güneş'in Elif'le olan tatlı anları, bazı anılarını hatırlamasıyla değişti.

Bir Küçük Gün Işığı son bölümde neler oldu?

Küçük bir oyuncak bebek, Güneş'i annesi Dila ile birlikte yaşadığı korku dolu günlere götürdü.

Bir Küçük Gün Işığı son bölümde neler oldu?

Dila'nın kendisine çektirdiği zorlukları hatırlayan Güneş, yaşadıklarının etkisi altından kaldığını gösterdi.

Bir Küçük Gün Işığı son bölümde neler oldu?

Elif ise kocasının mezarında gözyaşı dökerken "Affetmeyeceğim" dedi.

Bir Küçük Gün Işığı son bölümde neler oldu?

Bir yandan da Fırat'la birlikte çalışmaya başlayan Elif, özel bir organizasyonla Fırat'ı etkilemeyi başardı.

Bir Küçük Gün Işığı son bölümde neler oldu?

Ümran Hanım başta organizasyona mesafeli görünürken etkisini fark etti.

Bir Küçük Gün Işığı son bölümde neler oldu?

Güneş ve Elif'in sımsıcak ilişkisi ile renklenen Bir Küçük Gün Işığı, her Pazartesi 20.00'de atv'de.

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