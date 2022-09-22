Bir Küçük Gün Işığı son bölümde neler oldu?

atv'nin sevilen dizisi Bir Küçük Gün Işığı 3. Bölümü ile bir kez daha izleyenleri ekran başına kilitledi. Elif ile Güneş'in gittikçe duygusal hale gelen ilişkisi izleyenlerin yüzünü gülümsetirken Dila ile Güneş'in karşılaşması küçük kızı korkuttu.