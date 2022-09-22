Bir Küçük Gün Işığı son bölümde neler oldu?

atv'nin sevilen dizisi Bir Küçük Gün Işığı 3. Bölümü ile bir kez daha izleyenleri ekran başına kilitledi. Elif ile Güneş'in gittikçe duygusal hale gelen ilişkisi izleyenlerin yüzünü gülümsetirken Dila ile Güneş'in karşılaşması küçük kızı korkuttu.
Güneş'in tavrı Elif'in de dikkatini çekerken Fırat'ın yönlendirmesiyle küçük kızın psikolojik destek almasını sağladı.
Dila'nın kendisine çektirdiği zorlukları hatırlayan Güneş, yaşadıklarının etkisi altından kaldığını gösterdi.
Bir yandan da Fırat'la birlikte çalışmaya başlayan Elif, özel bir organizasyonla Fırat'ı etkilemeyi başardı.