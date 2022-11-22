Elif, Güneş'i kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya...

Ümran, Güneş'i almak için harekete geçer. Amacı Fırat'ı Elif'den uzaklaştırıp oğlunu eve döndürmektir. Güneş'in velayetini koz olarak kullanır. Fırat engellemeye çalışsa da Elif ile ailesi arasında kalır.
Dila'nın videosu ise basın ve sosyal medyada büyük ses getirir. Aynı zamanda Güneş ve Elif'i de hedef haline getirir. Basın peşlerini bırakmaz. Fırat ise Elif'e yardım etmeye çalışır.
Ona en iyi avukatı tutacağını söyler. Ama ikinci kez Fırat'a güvenemeyeceğini düşünen Elif bunu kabul etmez… Avukata görüş almaya giden Elif, Dila'nın Güneş'e bakamayacak durumda olduğunu ve ona eziyet ettiğini kanıtlasa bile velayet ailenin diğer üyelerine geçeceğini öğrenir.
Dila basını da alarak Güneş'in yuvasına gider ve olay çıkartır. Yardımlarına Fırat koşar. Dila'nın yuvada çıkardığı rezaletten onları kurtarır. Güneş'in psikolojisi alt üst olur. Fırat onları çiftliğe götürür.