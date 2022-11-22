Elif, Güneş'i kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya...

Ona en iyi avukatı tutacağını söyler. Ama ikinci kez Fırat'a güvenemeyeceğini düşünen Elif bunu kabul etmez… Avukata görüş almaya giden Elif, Dila'nın Güneş'e bakamayacak durumda olduğunu ve ona eziyet ettiğini kanıtlasa bile velayet ailenin diğer üyelerine geçeceğini öğrenir.