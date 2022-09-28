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Fırat, Elif ile Güneş'i ayıracak mı?

GİRİŞ TARİHİ: 28.09.2022, 17:29 GÜNCELLEME TARİHİ: 28.09.2022, 17:42
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Fırat, Elif ile Güneş'i ayıracak mı?

Babasının ölmesiyle çaresiz kalan Güneş, Elif'e sığınır.

Fırat, Elif ile Güneş'i ayıracak mı?

Elif, Güneş'e sahip çıkar ve onu gözünden bile sakınır.

Fırat, Elif ile Güneş'i ayıracak mı?

Ümran, Dila'ya türlü planlar hazırlar.

Fırat, Elif ile Güneş'i ayıracak mı?

Ancak, Dila annesinin dilinden konuşmayı iyi bilir.

Fırat, Elif ile Güneş'i ayıracak mı?

Dila, çocukluktan gelen travmalarının bedelini Güneş'e ödetir.

Fırat, Elif ile Güneş'i ayıracak mı?

Elif, yaşadıklarının ağırlığı altında ezilir.

Fırat, Elif ile Güneş'i ayıracak mı?

Güneş'in hayatta en güvendiği kişi Elif olur.

Fırat, Elif ile Güneş'i ayıracak mı?

Küçük Güneş yeni hayatına adapte olmaya çalışır.

Fırat, Elif ile Güneş'i ayıracak mı?

Kimi zaman korkular etrafını sarar.

Fırat, Elif ile Güneş'i ayıracak mı?

Elif ise bu süreçte onun en büyük destekçisi olur.

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