Fırat, Elif ile Güneş'i ayıracak mı?

Babasının ölmesiyle çaresiz kalan Güneş, Elif'e sığınır. Elif, Güneş'e sahip çıkar ve onu gözünden bile sakınır. Ümran, Dila'ya türlü planlar hazırlar. Ancak, Dila annesinin dilinden konuşmayı iyi bilir. Dila, çocukluktan gelen travmalarının bedelini Güneş'e ödetir. Elif, yaşadıklarının ağırlığı altında ezilir. Güneş'in hayatta en güvendiği kişi Elif olur. Küçük Güneş yeni hayatına adapte olmaya çalışır. Kimi zaman korkular etrafını sarar. Elif ise bu süreçte onun en büyük destekçisi olur. Fırat, Güneş ile yakından ilgilenir. Elif, Ümranlar'a akşam yemeğine gitmekle büyük bir yanlış yaptığının farkına varmaz. Dila, Güneş'i çok korkutur. Güneş'in imdadına Fırat yetişir. Güneş, Elif'e sımsıkı sarılır. Güneş'in halini gören Elif endişelenir. Güneş en çok Fırat ve Elif'in yanında mutlu olur. Güneş'in, kardeşi Dila'nın çocuğu olduğunu düşünen Fırat DNA testi yaptırır. Ve Güneş hakkındaki gerçek ortaya çıkar. Fırat, Dila'dan hesap sormak ister. Güneş nerede? Elif, Güneş'i bulabilecek mi? Fırat, Elif ve Güneş'i ayıracak mı?