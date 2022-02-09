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BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA GALERİ

123. Bölüm Foto Galeri

GİRİŞ TARİHİ: 09.02.2022, 10:52 GÜNCELLEME TARİHİ: 09.02.2022, 10:55
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123. Bölüm Foto Galeri

Züleyha, Çolakların kurduğu kumpasın kurbanı olur. Çolak'ın adamları zorbalıkla Züleyha'yı kaçırır. Korku dolu anlar

123. Bölüm Foto Galeri

Korku dolu anlar yaşayan Züleyha'nın imdadına Hakan yetişirken, hiç beklenmedik bir olay meydana gelir.

123. Bölüm Foto Galeri

Çolaklar arasında çıkan tartışmada Özhan silahını kullanır.

123. Bölüm Foto Galeri

Fikret duygularını daha fazla içinde tutamaz ve Züleyha'nın karşısına çıkıp ona aşık olduğunu itiraf eder.

123. Bölüm Foto Galeri

Fikret'in itirafı karşısında Züleyha ne yapacağını bilemez. Diğer yandan zor günlerinde Züleyha'yı yalnız bırakmayan Hakan, aradaki buzları eritme fırsatı yakalar.

123. Bölüm Foto Galeri

Abdülkadir'i kaçıran Fikret, olanları Hakan ve Züleyha'ya anlatır. Abdülkadir'in foyasını ortaya çıkaran Fikret, bu kez Mehmet Kara'nın peşine düşerken, Hakan, ortak çıkarları için Abdülkadir'le anlaşma masasına oturur.

123. Bölüm Foto Galeri

Abdülkadir ve Hakan'ın önündeki en büyük engel olan Vahap, herkes için büyük bir tehlike oluşturur.

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