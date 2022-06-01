ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
CANLI YAYIN ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
CANLI YAYIN
BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA GALERİ

139. Bölüm Foto Galeri

GİRİŞ TARİHİ: 01.06.2022, 11:39 GÜNCELLEME TARİHİ: 01.06.2022, 11:44
BU ALBÜMÜ PAYLAŞ
139. Bölüm Foto Galeri

Yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği 'Bir Zamanlar Çukurova'

139. Bölüm Foto Galeri

büyük finale doğru adım adım ilerlerken, dördüncü sezonunda da perşembe akşamlarının vazgeçilmezi olmaya devam ediyor!

139. Bölüm Foto Galeri

'Bir Zamanlar Çukurova' 2 Haziran Perşembe akşamı 20.00'de 139'uncu bölümüyle atv ekranında olacak.

139. Bölüm Foto Galeri

Betül'ün kurşunlarından son anda kurtulan Züleyha, kendisine kurulan tuzağı görerek Betül ve Şermin'i ters köşeye yatırmak üzere Çolak'la işbirliği yapmaya karar verir.

139. Bölüm Foto Galeri

Hakan, Abdülkadir'i kaçırmak için gizlice çalışırken, Züleyha'nın durumu öğrenmesi ile çiftin arasında aşılmaz bir duvar örülür!

139. Bölüm Foto Galeri

Çolak'la birlikte kurdukları oyunla Betül ve Şermin'i rezil eden Züleyha, Hakan'ın kendisiyle vedalaşmak üzere gelişi ile şoke olur.

139. Bölüm Foto Galeri

Tam bu sırada intikam almak üzere konağa gelen Betül'ün sıktığı kurşun, Züleyha'nın önüne atlayan Hakan'a isabet eder!

139. Bölüm Foto Galeri

'Bir Zamanlar Çukurova' her perşembe 20.00'de atv'de.

139. Bölüm Foto Galeri

Bir Zamanlar Çukurova, aşkın sınırsız, kavganın ölümüne, umudun inadına yaşandığı Çukurova'da ihtiras ve zorbalık sınavlarından geçen bir aşkın hikayesini konu alıyor.

139. Bölüm Foto Galeri

Dizinin oyuncuları ise, İbrahim Çelikkol, Furkan Palalı, Hilal Altınbilek

DİĞER GALERİLER
BİZE ULAŞIN