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13
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15 Mart 2025, Cumartesi 20:00

Can Borcu 13.Bölüm Fragmanı

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“Yaptığın kötülükler için hesap günü geldi herhalde Emel Hanım!”

Yekta, Mehmet'in tüm engellemelerine rağmen Doğa'ya gerçeği açıklar. Annesinin gerçek intihar sebebini öğrenen Doğa, kendisine yalan söyleyen babası ve Çınar'a büyük bir öfke duyar.

Hakan'ın öldürüldüğünü öğrenen Yaşar, bu bilgiyi Şükran'ı eve döndürmek için kullanır. Yasemin'in Ferit'le evliliğini sürdürmekteki ısrarı, Çınar'ı başka arayışlara iter. Emel ile yemeğe çıkan Çınar, onun ağzından laf almaya çalışır. Ancak Sude'nin tanık olduğu bu yemek, Yasemin tarafından yanlış anlaşılır.

Doğa, babasını sinirlendirmek için Yekta ile buluşurken, Handan ise Ferit'e annesinin Yasemin'i silahla tehdit ettiğini söyler ve onu Emel'e karşı harekete geçmeye zorlar.

Yaşanacak büyük bir gelişme, Handan ve diğerleri için bir kurtuluş mu yoksa yeni bir kâbusun başlangıcı mı olacaktır?

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