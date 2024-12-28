Can Borcu - 3. Fragman

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28 Aralık 2024, Cumartesi 20:00

Can Borcu 2.Bölüm Fragmanı

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“Anne ne yapıyorsun burada?”

Handan, eşi Celal ve patronu Emel'i otel odasında bastıktan sonra gerçekleşen olaylar konusunda ser verir sır vermez. Otel odasında başlayıp hastane morgunda son bulan olaylar zinciri bölüm sonuna kadar gizemini korur. Aldığı bıçak darbeleri sonucu hastaneye kaldırılan Emel, hayati tehlikeyi atlatır atlatmaz, intikam yeminleri eder. Başına gelenlerin sorumlusu olarak gördüğü Handan'a karşı büyük bir öfke duyar. Kızını kurtarmaya giderken çarptığı kişinin Handan'ın kocası Celal olduğunu anlayan Mehmet, vicdanının sesini dinleyip bu konuda gerçekleri açıklayabilecek midir? Handan'ın kızı Yasemin annesindeki tuhaflığı fark eder. Onun babasının ölümüyle ilgili bir şeyler sakladığına inanır. Yasemin peşine düştüğü gerçeği ararken bulduğu şeyle yüzleşebilecek midir?

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