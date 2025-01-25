canli-yayin
CANLI YAYIN
Zembilli
13
BİLDİRİMLER
  • Kuruluş Osman
    Kuruluş Osman YENİ FRAGMAN
  • Bir Gece Masalı
    Bir Gece Masalı YENİ FRAGMAN
  • Can Borcu - 3. Fragman
    Can Borcu YENİ FRAGMAN
  • Can Borcu - 2. Fragman
    Can Borcu YENİ FRAGMAN
  • Can Borcu
    Can Borcu YENİ FRAGMAN
  • atv Gün Ortası
    atv Gün Ortası YENİ BÖLÜM
  • Müge Anlı ile Tatlı Sert
    Müge Anlı ile Tatlı Sert YENİ BÖLÜM
  • Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor
    Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor YENİ BÖLÜM
  • Kahvaltı Haberleri
    Kahvaltı Haberleri YENİ BÖLÜM
  • Zembilli - 3. Fragman
    Zembilli YENİ FRAGMAN
  • Zembilli - 2. Fragman
    Zembilli YENİ FRAGMAN
  • Zembilli
    Zembilli YENİ FRAGMAN
  • Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru
    Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru YENİ BÖLÜM
CANLI YAYIN
25 Ocak 2025, Cumartesi 20:00

Can Borcu 6.Bölüm Fragmanı

BÖLÜMLER FRAGMAN KADRO BUNLARI DA İZLE HABER GALERİ

"Öldüren Mehmet Musluoğlu"

Handan, Mehmet hakkında açıklayacağı gerçeklerden önce Doğa söz alır. İntihar girişiminden, babasının nasıl son anda gelip kendisini kurtardığından bahseder. Handan, Doğa'nın anlattıklarından derinden etkilenir.

Bu sırada Handan'ın dükkânı tamamen yanar. Handan, dükkanı Emel'in yaktırdığını anlar ve bu olay bardağı taşıran son damla olur. Ferit'le buluşarak Emel ve Celal'le ilgili gerçekleri ona açıklar.

Ferit annesiyle ilgili öğrendiklerinin ardından büyük bir öfkeye kapılır. Annesiyle yüzleşir ve ona rest çeker. Bu durum anne oğul arasını açacaktır. Emel oğlu tarafından yalnız bırakılmıştır.

Çınar ve Yasemin arasındaki yakınlaşma, Çınar'ın Yasemin için kendi elleriyle hazırladığı bir yemekle doruk noktasına ulaşır.

Mehmet, Handan'ın kendisini uyarması üzerine Emel'le iş yapmaktan vazgeçer. Emel bu duruma oldukça öfkelenir ve Mehmet'e bilenir.

Celal'e çarpan kişinin Mehmet olduğunu öğrenen Emel'in bu bilgiyi nasıl kullanacağı ise merak konusudur.

Daha Fazla Göster ...
GALERİLER
TÜMÜ
6. Bölüm Foto Galeri
24 Ocak 2025, Cuma
6. Bölüm Foto Galeri Can Borcu
5. Bölüm Foto Galeri
17 Ocak 2025, Cuma
5. Bölüm Foto Galeri Can Borcu
4. Bölüm Foto Galeri
10 Ocak 2025, Cuma
4. Bölüm Foto Galeri Can Borcu
3. Bölüm Foto Galeri
03 Ocak 2025, Cuma
3. Bölüm Foto Galeri Can Borcu
ARAMA
CANLI YAYIN