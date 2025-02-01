Can Borcu - 3. Fragman

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1 Şubat 2025, Cumartesi 20:00

Can Borcu 7.Bölüm Fragmanı

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“Boşuna bekleme ben gelmeyeceğim!"

Celal'e çarpan kişinin Mehmet olduğunu öğrendikten sonra Handan'nın da bunu bildiğini öğrenen Emel, gizli planları, hesapları ve geçmişin gölgesinde yeni gerilimleri beraberinde getirir. Ferit, büyük bir adım atarak sevdiği kadının hayatında kalıcı bir yer edinmek isterken, Yasemin ailesi ve aşkı arasında zor bir karar vermek zorunda kalır. Handan, geçmişin izlerini silmeye uğraşırken, çalışmaya başladığı atölyede beklenmedik gelişmelerle yüzleşir. Mehmet'in evini kurşunlatan Dayı Hakan, Mehmet'e yeni ve büyük sorunlar çıkaracağını belli eder. Yaşar, tehlikeli bir planın içine sürüklenirken, Şükran'dan sakladığı gizemli çocuk kimdir? Mehmet ve Handan arasındaki sırları öğrenen Emel, Mehmet'i tehdit ederek sinsi planlarını devreye sokar ve bir teklifte bulunur. Mehmet'in bu teklife vereceği cevap bütün dengeleri değiştirecektir.

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