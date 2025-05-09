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CAN BORCU GALERİ

19. Bölüm Foto Galeri

GİRİŞ TARİHİ: 09.05.2025, 10:08 GÜNCELLEME TARİHİ: 09.05.2025, 10:11
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19. Bölüm Foto Galeri

Ayşe'nin hayatta olduğunun ortaya çıkması, tüm dengeleri alt üst eder. Ancak Çınar hakkında ortaya atılan ağır suçlama işleri daha da karmaşık hale getirir.

19. Bölüm Foto Galeri

Mehmet, Handan ve Yasemin, bu gidişatı tersine çevirecek bir plan yapar.

19. Bölüm Foto Galeri

Emel, Yekta sayesinde geçici olarak rahat bir nefes alır. Ancak Ferit'in öfkesini ve kontrolsüz hırsını durdurmak imkânsız hale gelmiştir.

19. Bölüm Foto Galeri

Yasemin'in Çınar'a yakınlığı Ferit'in dengesini daha da bozar. Tam her şey sarpa sarmışken, Ferit'i sarsacak başka bir gerçekle yüzleşmek zorunda kalır.

19. Bölüm Foto Galeri

Emel'in ise tek amacı oğlunu kurtarmak ve onu mutlu etmektir. Artık yeniden ayaklanacaktır Emel.

19. Bölüm Foto Galeri

Her şeyin nihayet düzeldiğini düşünen Mehmet ve Handan, ilişkileriyle ilgili büyük bir adım atar: evlenmeye karar verirler.

19. Bölüm Foto Galeri

Ancak çocuklar, bu kez farklı bir şekilde onları sınayacaktır. Tüm engellere rağmen kararlarından dönmeyen çift, nikâh için kolları sıvar.

19. Bölüm Foto Galeri

Fakat o sırada Doğa, Defne ve Rüzgar'ı kötü bir son beklemektedir...

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