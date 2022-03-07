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7 Mart 2022, Pazartesi 00:00
Aman Reis Duymasın bu akşam 22.15'te atv'de

Aman Reis Duymasın bu akşam 22.15'te atv'de

Aman Reis Duymasın filmi, yeraltı dünyasının tanınan ailelerinin çıktığı tatilde başına gelenleri konu alıyor. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinden tanıdığımız karakterler, tatil için gittikleri yere adımlarını atar atmaz inanılmaz olaylarla karşılaşırlar. Ancak bu onları yıldırmaz ve tatillerine devam ederler. Alışkın oldukları büyük şehrin atmosferinden eser burada yoktur. Küçük bir kasaba olan tatil merkezinde başlarına gelmeyen kalmayacaktır. En büyük korkuları ise liderleri Hızır Çakırbeyli'nin bu olanları duyacak olmasıdır.

DEVAMI
FRAGMANLAR
Yalnız Kurt
11 Mart 2022, Cuma
7. Bölüm fragmanı Yalnız Kurt
Adı Sevgi
13 Mart 2022, Pazar
1. Bölüm fragmanı Adı Sevgi
Hakim
Hakim
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