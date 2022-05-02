Assassin's Creed TV'de ilk kez bu akşam 20.00'de atv'de!

Efsanevi oyunun unutulmaz uyarlaması!

Genetik kodunun kilidini kırması ile atalarının hatıralarına eri��im sağlayabilen Callum Lynch, 15. yüzyıl İspanya'sında yaşayan atası Aguilar'ın maceralarını kendi hafızalarında yer alacak kadar canlı bir şekilde deneyimler. Gizli bir topluluk olan Suikastçiler'in soyundan geldiğini öğrenen genç adam yeni kazandığı beceriler ile baskıcı ve güçlü organizasyon Tapınakçılar'ın karşısına çıkar. Callum, Tapınakçılar organizasyonunu alt etmek için geçmişindeki bilgi ve tecrübesini kullanacaktır.