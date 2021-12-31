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1 Ocak 2022, Cumartesi 00:00
Çakallarla Dans Cumartesi 22.40'da atv'de

Çakallarla Dans Cumartesi 22.40'da atv'de

Büyük bir şirketin muhasebecisi olan Servet, paraya olan hırsından dolayı gözü dönmüş karısının gazına gelerek, şirketin internet hesapları üzerinden azımsanmayacak miktarda bir parayı patronundan çalmak amacıyla plan yapar. Bu planın bir parçası da en yakın arkadaşı olan Gökhan'dır; Servet parayı Gökhan'ın hesabına aktarıp herhangi bir olumsuz durumda suçu onun üzerine yıkmayı hesaplar. Diğer iki arkadaşı da bu hain planın figüranı olacaklardır. Ama unuttuğu iki şey vardır; birincisi, en az kendisi kadar kurnaz ve saf olan kankaları, ikincisi ise çakallık yapmaya çalışırken zaten çakalların alengirli oyunlarının tam ortasına düşecek olmalarıdır. Dört kafadar başlattıkları bu işi beklenildiği gibi ellerine yüzlerine bulaştırır ve başlarına gelmedik bela kalmaz. Kısa yoldan para kazanmak uğruna bindikleri geminin dümeni onları, akıllarına bile gelmeyecek çılgın ve eğlenceli bir maceraya sürükleyecektir.

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