Tobey, babasının ölümünün ardından kendilerine kalan borçları temizleyebilmek için var gücüyle çalışmaktadır. Otomobil tamircisi olan Tobey, hafta sonlarını yer altı otomobil yarışlarında yarışarak geçirmektedir. Yarışlarla birlikte arabalara ve adrenaline duyduğu tutku artarken büyük bir teklif alır. Son derece zengin bir adam olan Dino, Tobey'den dünyanın en hızlı ve donanımlı Mustang'ini yapmasını ister. Tobey de gerekli olan parayı böylece tamamlayabileceğini düşünerek bu teklifi kabul eder. Bu esnada yeni bir yarış hazırlığı başlar ve bu yarışta Tobey ile Dino rakip takımlarda yarışacaklardır. Ancak bu yarış bir ölümle sonuçlanır ve Dino suçu bir şekilde Tobey'nin üstüne yıkar. Tobey iki yılını hapishanede geçirecek, ardından intikam hırsıyla Dino'yu esaslı bir yenilgiye uğratmaya çalışacaktır.