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CANLI YAYIN
Diberay / Yerli Sinema
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BİLDİRİMLER
  • Kuruluş Osman - 2. Fragman
    Kuruluş Osman YENİ FRAGMAN
  • Kuruluş Osman
    Kuruluş Osman YENİ FRAGMAN
  • Bir Gece Masalı - 2. Fragman
    Bir Gece Masalı YENİ FRAGMAN
  • Bir Gece Masalı
    Bir Gece Masalı YENİ FRAGMAN
  • atv Ana Haber
    atv Ana Haber YENİ BÖLÜM
  • Esra Erol’da
    Esra Erol'da YENİ BÖLÜM
  • atv Gün Ortası
    atv Gün Ortası YENİ BÖLÜM
  • Müge Anlı İle Tatlı Sert
    Müge Anlı ile Tatlı Sert YENİ BÖLÜM
  • Kahvaltı Haberleri
    Kahvaltı Haberleri YENİ BÖLÜM
  • Kim Milyoner Olmak İster?
    Kim Milyoner Olmak İster? YENİ BÖLÜM
CANLI YAYIN
14 Kasım 2024, Perşembe 20:00

Kayıp Şehir

Kuruluş Osman - 2. Fragman
13 Kasım 2024, Çarşamba
170. Bölüm Fragmanı Kuruluş Osman - 2. Fragman
Bir Gece Masalı - 2. Fragman
12 Kasım 2024, Salı
11. Bölüm Fragmanı Bir Gece Masalı - 2. Fragman
Holding
1. Bölüm Fragmanı Holding
Kuruluş Osman
13 Kasım 2024, Çarşamba
170. Bölüm Fragmanı Kuruluş Osman
Kim Milyoner Olmak İster?
15 Kasım 2024, Cuma
1124. Bölüm Fragmanı Kim Milyoner Olmak İster?
Bir Gece Masalı
12 Kasım 2024, Salı
11. Bölüm Fragmanı Bir Gece Masalı
Kim Milyoner Olmak İster?
10 Kasım 2024, Pazar
1123. Bölüm Fragmanı Kim Milyoner Olmak İster?
Holding
1. Bölüm Fragmanı Holding
Kuruluş Osman - 2. Fragman
6 Kasım 2024, Çarşamba
169. Bölüm Fragmanı Kuruluş Osman - 2. Fragman
Bir Gece Masalı - 2. Fragman
5 Kasım 2024, Salı
10. Bölüm Fragmanı Bir Gece Masalı - 2. Fragman
Kim Milyoner Olmak İster?
8 Kasım 2024, Cuma
1122. Bölüm Fragmanı Kim Milyoner Olmak İster?
Holding
1. Bölüm Fragmanı Holding
Bir Gece Masalı
5 Kasım 2024, Salı
10. Bölüm Fragmanı Bir Gece Masalı
Kuruluş Osman
6 Kasım 2024, Çarşamba
169. Bölüm Fragmanı Kuruluş Osman
Kim Milyoner Olmak İster?
3 Kasım 2024, Pazar
1121. Bölüm Fragmanı Kim Milyoner Olmak İster?
Kim Milyoner Olmak İster?
1 Kasım 2024, Cuma
1120. Bölüm Fragmanı Kim Milyoner Olmak İster?
Kuruluş Osman
30 Ekim 2024, Çarşamba
168. Bölüm Fragmanı Kuruluş Osman
Bir Gece Masalı - 2. Fragman
29 Ekim 2024, Salı
9. Bölüm Fragmanı Bir Gece Masalı - 2. Fragman
Karadut
28 Ekim 2024, Pazartesi
6. Bölüm Fragmanı Karadut
Kuruluş Osman - 3. Fragman
30 Ekim 2024, Çarşamba
168. Bölüm Fragmanı Kuruluş Osman - 3. Fragman
Karadut - 2. Fragman
28 Ekim 2024, Pazartesi
6. Bölüm Fragmanı Karadut - 2. Fragman
Bir Gece Masalı
29 Ekim 2024, Salı
9. Bölüm Fragmanı Bir Gece Masalı
Kim Milyoner Olmak İster?
25 Ekim 2024, Cuma
1118. Bölüm Fragmanı Kim Milyoner Olmak İster?
Bir Gece Masalı - 2. Tanıtım
22 Ekim 2024, Salı
8. Bölüm Fragmanı Bir Gece Masalı - 2. Tanıtım
Karadut
21 Ekim 2024, Pazartesi
5. Bölüm Fragmanı Karadut
Karadut
21 Ekim 2024, Pazartesi
5. Bölüm Fragmanı Karadut
Bir Gece Masalı
22 Ekim 2024, Salı
8. Bölüm Fragmanı Bir Gece Masalı
Kim Milyoner Olmak İster?
18 Ekim 2024, Cuma
1116. Bölüm Fragmanı Kim Milyoner Olmak İster?
Holding
1. Bölüm Fragmanı Holding
Kim Milyoner Olmak İster?
20 Ekim 2024, Pazar
1117. Bölüm Fragmanı Kim Milyoner Olmak İster?
Kuruluş Osman
16 Ekim 2024, Çarşamba
167. Bölüm Fragmanı Kuruluş Osman
Kuruluş Osman - 2. Fragman
16 Ekim 2024, Çarşamba
167. Bölüm Fragmanı Kuruluş Osman - 2. Fragman
Karadut - 2. Fragman
14 Ekim 2024, Pazartesi
4. Bölüm Fragmanı Karadut - 2. Fragman
Bir Gece Masalı
15 Ekim 2024, Salı
7. Bölüm Fragmanı Bir Gece Masalı
Karadut - 3. Fragman
14 Ekim 2024, Pazartesi
4. Bölüm Fragmanı Karadut - 3. Fragman
Karadut
14 Ekim 2024, Pazartesi
4. Bölüm Fragmanı Karadut
Karadut - 4. Fragman
14 Ekim 2024, Pazartesi
4. Bölüm Fragmanı Karadut - 4. Fragman
Kuruluş Osman - 2. Fragman
9 Ekim 2024, Çarşamba
166. Bölüm Fragmanı Kuruluş Osman - 2. Fragman
Kör Nokta - 2. Fragman
12 Ekim 2024, Cumartesi
4. Bölüm Fragmanı Kör Nokta - 2. Fragman
Kim Milyoner Olmak İster?
11 Ekim 2024, Cuma
1114. Bölüm Fragmanı Kim Milyoner Olmak İster?
Bir Gece Masalı - 2. Fragman
15 Ekim 2024, Salı
7. Bölüm Fragmanı Bir Gece Masalı - 2. Fragman
Kim Milyoner Olmak İster?
13 Ekim 2024, Pazar
1115. Bölüm Fragmanı Kim Milyoner Olmak İster?
Kuruluş Osman
9 Ekim 2024, Çarşamba
166. Bölüm Fragmanı Kuruluş Osman
Kör Nokta
12 Ekim 2024, Cumartesi
4. Bölüm Fragmanı Kör Nokta
Bir Gece Masalı - 2. Fragman
8 Ekim 2024, Salı
6. Bölüm Fragmanı Bir Gece Masalı - 2. Fragman
Bir Gece Masalı
8 Ekim 2024, Salı
6. Bölüm Fragmanı Bir Gece Masalı
Karadut
7 Ekim 2024, Pazartesi
3. Bölüm Fragmanı Karadut
Karadut - 3. Fragman
7 Ekim 2024, Pazartesi
3. Bölüm Fragmanı Karadut - 3. Fragman
Karadut - 2. Fragman
7 Ekim 2024, Pazartesi
3. Bölüm Fragmanı Karadut - 2. Fragman
Karadut - 3. Fragman
30 Eylül 2024, Pazartesi
2. Bölüm Fragmanı Karadut - 3. Fragman
Kim Milyoner Olmak İster?
6 Ekim 2024, Pazar
1113. Bölüm Fragmanı Kim Milyoner Olmak İster?
Kuruluş Osman - 2. Fragman
2 Ekim 2024, Çarşamba
165. Bölüm Fragmanı Kuruluş Osman - 2. Fragman
Kim Milyoner Olmak İster?
4 Ekim 2024, Cuma
1112. Bölüm Fragmanı Kim Milyoner Olmak İster?
Kör Nokta - 2. Fragman
5 Ekim 2024, Cumartesi
3. Bölüm Fragmanı Kör Nokta - 2. Fragman
Kör Nokta
5 Ekim 2024, Cumartesi
3. Bölüm Fragmanı Kör Nokta
Kuruluş Osman
165. Bölüm Fragmanı Kuruluş Osman
Bir Gece Masalı - 2. Fragman
1 Ekim 2024, Salı
5. Bölüm Fragmanı Bir Gece Masalı - 2. Fragman
Kuruluş Osman - 3. Fragman
2 Ekim 2024, Çarşamba
165. Bölüm Fragmanı Kuruluş Osman - 3. Fragman
Kim Milyoner Olmak İster?
29 Eylül 2024, Pazar
1111. Bölüm Fragmanı Kim Milyoner Olmak İster?
Karadut
23 Eylül 2024, Pazartesi
1. Bölüm Fragmanı Karadut
Kör Nokta - 3. Fragman
28 Eylül 2024, Cumartesi
2. Bölüm Fragmanı Kör Nokta - 3. Fragman
Bir Gece Masalı
24 Eylül 2024, Salı
4. Bölüm Fragmanı Bir Gece Masalı
Kör Nokta
28 Eylül 2024, Cumartesi
2. Bölüm Fragmanı Kör Nokta
Bir Gece Masalı
1 Ekim 2024, Salı
5. Bölüm Fragmanı Bir Gece Masalı
Kör Nokta
1. Bölüm Fragmanı Kör Nokta
Kim Milyoner Olmak İster?
27 Eylül 2024, Cuma
1110. Bölüm Fragmanı Kim Milyoner Olmak İster?
Karadut
23 Eylül 2024, Pazartesi
1. Bölüm Fragmanı Karadut
Karadut - 2. Fragman
30 Eylül 2024, Pazartesi
2. Bölüm Fragmanı Karadut - 2. Fragman
Kör Nokta - 2. Fragman
28 Eylül 2024, Cumartesi
2. Bölüm Fragmanı Kör Nokta - 2. Fragman
Karadut
1. Bölüm Fragmanı Karadut
Karadut
23 Eylül 2024, Pazartesi
1. Bölüm Fragmanı Karadut
Alan
18 Eylül 2024, Çarşamba
14. Bölüm Fragmanı Alan
Kuruluş Osman
2 Ekim 2024, Çarşamba
165. Bölüm Fragmanı Kuruluş Osman
Karadut
30 Eylül 2024, Pazartesi
2. Bölüm Fragmanı Karadut
Mevlit Kandili Özel
14 Eylül 2024, Cumartesi
0. Bölüm Fragmanı Mevlit Kandili Özel
Bir Gece Masalı
10 Eylül 2024, Salı
2. Bölüm Fragmanı Bir Gece Masalı
Kör Nokta
21 Eylül 2024, Cumartesi
1. Bölüm Fragmanı Kör Nokta
Bir Gece Masalı
17 Eylül 2024, Salı
3. Bölüm Fragmanı Bir Gece Masalı
Kim Milyoner Olmak İster?
20 Eylül 2024, Cuma
1108. Bölüm Fragmanı Kim Milyoner Olmak İster?
Kim Milyoner Olmak İster?
15 Eylül 2024, Pazar
1107. Bölüm Fragmanı Kim Milyoner Olmak İster?
Kim Milyoner Olmak İster?
22 Eylül 2024, Pazar
1109. Bölüm Fragmanı Kim Milyoner Olmak İster?
Kim Milyoner Olmak İster?
6 Eylül 2024, Cuma
1104. Bölüm Fragmanı Kim Milyoner Olmak İster?
Alan
11 Eylül 2024, Çarşamba
13. Bölüm Fragmanı Alan
Bir Gece Masalı
24 Eylül 2024, Salı
4. Bölüm Fragmanı Bir Gece Masalı
Karadut
0. Bölüm Fragmanı Karadut
Bir Gece Masalı - 2. Fragman
10 Eylül 2024, Salı
2. Bölüm Fragmanı Bir Gece Masalı - 2. Fragman
Kim Milyoner Olmak İster?
8 Eylül 2024, Pazar
1105. Bölüm Fragmanı Kim Milyoner Olmak İster?
Kim Milyoner Olmak İster?
14 Eylül 2024, Cumartesi
1106. Bölüm Fragmanı Kim Milyoner Olmak İster?
Bir Gece Masalı
17 Eylül 2024, Salı
3. Bölüm Fragmanı Bir Gece Masalı
Bir Gece Masalı
1. Bölüm Fragmanı Bir Gece Masalı
Bir Gece Masalı
3 Eylül 2024, Salı
1. Bölüm Fragmanı Bir Gece Masalı
Bir Gece Masalı
1. Bölüm Fragmanı Bir Gece Masalı
Kim Milyoner Olmak İster?
25 Ağustos 2024, Pazar
1101. Bölüm Fragmanı Kim Milyoner Olmak İster?
Kim Milyoner Olmak İster?
18 Ağustos 2024, Pazar
1099. Bölüm Fragmanı Kim Milyoner Olmak İster?
Kim Milyoner Olmak İster?
1 Eylül 2024, Pazar
1103. Bölüm Fragmanı Kim Milyoner Olmak İster?
Kör Nokta
0. Bölüm Fragmanı Kör Nokta
Kim Milyoner Olmak İster?
30 Ağustos 2024, Cuma
1102. Bölüm Fragmanı Kim Milyoner Olmak İster?
Bir Gece Masalı
3 Eylül 2024, Salı
1. Bölüm Fragmanı Bir Gece Masalı
Kim Milyoner Olmak İster?
16 Ağustos 2024, Cuma
1098. Bölüm Fragmanı Kim Milyoner Olmak İster?
Alan
4 Eylül 2024, Çarşamba
12. Bölüm Fragmanı Alan
Kim Milyoner Olmak İster?
15 Kasım 2024, Cuma
1124. Bölüm Fragmanı Kim Milyoner Olmak İster?
Kuruluş Osman - 2. Fragman
13 Kasım 2024, Çarşamba
170. Bölüm Fragmanı Kuruluş Osman - 2. Fragman
Bir Gece Masalı - 2. Fragman
12 Kasım 2024, Salı
11. Bölüm Fragmanı Bir Gece Masalı - 2. Fragman
Kim Milyoner Olmak İster?
10 Kasım 2024, Pazar
1123. Bölüm Fragmanı Kim Milyoner Olmak İster?
Akıncı Çizgi Dizi
9 Kasım 2024, Cumartesi
34. Bölüm Fragmanı Akıncı Çizgi Dizi
Kuruluş Osman
13 Kasım 2024, Çarşamba
170. Bölüm Fragmanı Kuruluş Osman
Bir Gece Masalı
12 Kasım 2024, Salı
11. Bölüm Fragmanı Bir Gece Masalı
Holding
1. Bölüm Fragmanı Holding
Kim Milyoner Olmak İster?
8 Kasım 2024, Cuma
1122. Bölüm Fragmanı Kim Milyoner Olmak İster?
Kuruluş Osman - 2. Fragman
6 Kasım 2024, Çarşamba
169. Bölüm Fragmanı Kuruluş Osman - 2. Fragman

Olağanüstü bir serüvenin hikayesi...

Kayıp Şehir, yazdığı romanda yarattığı kurgusal şehrin gerçekten var olduğunu keşfeden bir yazarın hikayesini konu ediyor. Loretta Sage, inzivaya çekilmiş zeki bir yazardır. Genç kadın hayatını, kendisini kahraman karakter "Dash"i canlandırmaya adayan kapak modeli Alan'ın yer aldığı, popüler aşk-macera romanlarında egzotik yerler hakkında yazarak geçirir. Alan ile birlikte yeni kitabının tanıtım turnesine çıkan Loretta, bu sırada eksantrik bir milyarder tarafından kaçırılır. Genç milyarder, Loretta'nın kendisini kitaplarda geçen antik şehrin hazinesine götürebileceğini düşünmektedir. Gerçek hayatta da bir kahraman olmak isteyen Alan, Loretta'yı kurtarmak için vakit kaybetmeden yola koyulur. Kendilerini bir anda zorlu bir maceranın içinde bulan Alan ve Loretta, antik hazineyi bulmak için birlikte çalışmak zorundadır.

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