Kayıp Şehir, yazdığı romanda yarattığı kurgusal şehrin gerçekten var olduğunu keşfeden bir yazarın hikayesini konu ediyor. Loretta Sage, inzivaya çekilmiş zeki bir yazardır. Genç kadın hayatını, kendisini kahraman karakter "Dash"i canlandırmaya adayan kapak modeli Alan'ın yer aldığı, popüler aşk-macera romanlarında egzotik yerler hakkında yazarak geçirir. Alan ile birlikte yeni kitabının tanıtım turnesine çıkan Loretta, bu sırada eksantrik bir milyarder tarafından kaçırılır. Genç milyarder, Loretta'nın kendisini kitaplarda geçen antik şehrin hazinesine götürebileceğini düşünmektedir. Gerçek hayatta da bir kahraman olmak isteyen Alan, Loretta'yı kurtarmak için vakit kaybetmeden yola koyulur. Kendilerini bir anda zorlu bir maceranın içinde bulan Alan ve Loretta, antik hazineyi bulmak için birlikte çalışmak zorundadır.