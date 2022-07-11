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12 Temmuz 2022, Salı 00:00
Labirent: Ölümcül Kaçış bu akşam 22.00'de atv'de!

Labirent: Ölümcül Kaçış bu akşam 22.00'de atv'de!

Yaşamak için tek yol kaçmak!

Thomas bir anda uyanır ve yukarı doğru hareket halindeki bir asansörde olduğunu fark eder. Asansörün kapıları açılınca karşısında kendi yaşlarında bir grup genç görür. Koloni gibi görünen bu grup, onu bir kayranda karşılamıştır. Devasa büyüklükteki duvarlarla çevrelenen bu geniş alanda Thomas ne kendisini, ne ailesini ne de geçmişini hatırlamamaktadır. Dahası karşısındaki "Kayranlılar" da tıpkı kendisi gibi buraya nasıl ve neden getirildiklerini bilmemektedirler. Tek bildikleri şey, her sabah labirente gidilen dev bir kapının açıldığıdır. Güneş batarken ise kapı kapanıyordur. Üstelik her 30 günde bir asansörle gruba yeni bir genç gelmektedir. Thomas'ın ardındansa beklenmedik bir şekilde, bir hafta sonra Teresa adında bir genç kızı bırakılır. Thomas şimdi hem kayran sakinlerinin hem de geçmişte bir yerlerden hatırladığı bu labirentin sırrını çözmeye çalışacaktır.

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FRAGMANLAR
İçimizdeki Ateş
14 Temmuz 2022, Perşembe
4. Bölüm fragmanı İçimizdeki Ateş
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17 Temmuz 2022, Pazar
4. Bölüm fragmanı Gül Masalı
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997. Bölüm fragmanı "Kim Milyoner Olmak İster?"
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