Yön: Joachim Rønning

Oy: Angelina Jolie, Elle Fanning, Harris Dickinson

İlk filmin başarısının ardından Malefiz'in macerası devam ediyor. Bu kez Malefiz ve Aurora arasındaki ilişkiyi izliyoruz. Yıllar Malafiz ve Aurora'ya iyi davranmıştır. İlişkileri kalp kırıklıklarından, intikam öyküsüne ve sonunda sevgiye dönüşür. Ancak hala insanlar ve periler arasındaki nefret ilişkisi sürmektedir. Aurora'nın Prens Phillip ile gerçekleşecek olan evliliği, iki bölgenin birliğini sağlayacağı için Ulstead ve Moors Krallığı'nda kutlanır. Beklenmedik bir karşılaşma ise yeni ittifakları da beraberinde getirir. Büyük Savaş içerisinde Maleficent ve Aurora ise ayrı düşer. Sadakatlerini test eden bu durum, ikisinin gerçek bir aile olup olmadıklarını sorgulamalarına neden olur.