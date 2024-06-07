Morbius / Yabancı Sinema / TV'de ilk

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CANLI YAYIN
Esra Erol'da
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BİLDİRİMLER
  • Kuruluş Osman - Sezon Finali Fragmanı
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CANLI YAYIN
7 Haziran 2024, Cuma 20:00
Alan
13 Haziran 2024, Perşembe
1. Bölüm Fragmanı Alan
Kardeşlerim - Fİnal
8 Haziran 2024, Cumartesi
132. Bölüm Fragmanı Kardeşlerim - Fİnal
Kuruluş Osman - Sezon Finali Fragmanı
12 Haziran 2024, Çarşamba
164. Bölüm Fragmanı Kuruluş Osman - Sezon Finali Fragmanı
Kim Milyoner Olmak İster?
1088. Bölüm Fragmanı Kim Milyoner Olmak İster?
Kardeşlerim
1 Haziran 2024, Cumartesi
131. Bölüm Fragmanı Kardeşlerim
Kuruluş Osman - 2. Fragman
5 Haziran 2024, Çarşamba
163. Bölüm Fragmanı Kuruluş Osman - 2. Fragman
Alan - 6. Fragman
13 Haziran 2024, Perşembe
1. Bölüm Fragmanı Alan - 6. Fragman
Aldatmak - Final
4 Haziran 2024, Salı
71. Bölüm Fragmanı Aldatmak - Final
Aldatmak - Final Fragmanı
6 Haziran 2024, Perşembe
71. Bölüm Fragmanı Aldatmak - Final Fragmanı
Kuruluş Osman
5 Haziran 2024, Çarşamba
163. Bölüm Fragmanı Kuruluş Osman
Kim Milyoner Olmak İster?
2 Haziran 2024, Pazar
1087. Bölüm Fragmanı Kim Milyoner Olmak İster?
Aldatmak - 2. Fragman
30 Mayıs 2024, Perşembe
70. Bölüm Fragmanı Aldatmak - 2. Fragman
Aldatmak
30 Mayıs 2024, Perşembe
70. Bölüm Fragmanı Aldatmak
Kuruluş Osman - 2. Fragman
29 Mayıs 2024, Çarşamba
162. Bölüm Fragmanı Kuruluş Osman - 2. Fragman
Kardeşlerim - 2. Fragman
25 Mayıs 2024, Cumartesi
130. Bölüm Fragmanı Kardeşlerim - 2. Fragman
Ben Bu Cihana Sığmazam - Final Fragmanı
28 Mayıs 2024, Salı
68. Bölüm Fragmanı Ben Bu Cihana Sığmazam - Final Fragmanı
Kardeşlerim
25 Mayıs 2024, Cumartesi
130. Bölüm Fragmanı Kardeşlerim
Kuruluş Osman
29 Mayıs 2024, Çarşamba
162. Bölüm Fragmanı Kuruluş Osman
Kuruluş Osman - 2. Fragman
22 Mayıs 2024, Çarşamba
161. Bölüm Fragmanı Kuruluş Osman - 2. Fragman
Ben Bu Cihana Sığmazam - 2. Fragman
21 Mayıs 2024, Salı
67. Bölüm Fragmanı Ben Bu Cihana Sığmazam - 2. Fragman
Kardeşlerim - 2. Fragman
18 Mayıs 2024, Cumartesi
129. Bölüm Fragmanı Kardeşlerim - 2. Fragman
Alan - 4. Fragman
1. Bölüm Fragmanı Alan - 4. Fragman
Kim Milyoner Olmak İster?
19 Mayıs 2024, Pazar
1085. Bölüm Fragmanı Kim Milyoner Olmak İster?
Ben Bu Cihana Sığmazam
21 Mayıs 2024, Salı
67. Bölüm Fragmanı Ben Bu Cihana Sığmazam
Kuruluş Osman
22 Mayıs 2024, Çarşamba
161. Bölüm Fragmanı Kuruluş Osman
Kardeşlerim
18 Mayıs 2024, Cumartesi
129. Bölüm Fragmanı Kardeşlerim
Aldatmak - 2. Fragman
16 Mayıs 2024, Perşembe
69. Bölüm Fragmanı Aldatmak - 2. Fragman
Kuruluş Osman - 2. Fragman
15 Mayıs 2024, Çarşamba
160. Bölüm Fragmanı Kuruluş Osman - 2. Fragman
Ben Bu Cihana Sığmazam - 2. Fragman
14 Mayıs 2024, Salı
66. Bölüm Fragmanı Ben Bu Cihana Sığmazam - 2. Fragman
Aldatmak
16 Mayıs 2024, Perşembe
69. Bölüm Fragmanı Aldatmak
Kuruluş Osman
15 Mayıs 2024, Çarşamba
160. Bölüm Fragmanı Kuruluş Osman
Kardeşlerim - 2. Fragman
9 Mayıs 2024, Perşembe
128. Bölüm Fragmanı Kardeşlerim - 2. Fragman
Aldatmak - 2. Fragman
9 Mayıs 2024, Perşembe
68. Bölüm Fragmanı Aldatmak - 2. Fragman
Ateş Kuşları - Final Fragmanı
10 Mayıs 2024, Cuma
54. Bölüm Fragmanı Ateş Kuşları - Final Fragmanı
Kardeşlerim
11 Mayıs 2024, Cumartesi
128. Bölüm Fragmanı Kardeşlerim
Ben Bu Cihana Sığmazam
14 Mayıs 2024, Salı
66. Bölüm Fragmanı Ben Bu Cihana Sığmazam
Kuruluş Osman - 2. Fragman
8 Mayıs 2024, Çarşamba
159. Bölüm Fragmanı Kuruluş Osman - 2. Fragman
Kuruluş Osman
8 Mayıs 2024, Çarşamba
159. Bölüm Fragmanı Kuruluş Osman
Ateş Kuşları Final Fragmanı
10 Mayıs 2024, Cuma
54. Bölüm Fragmanı Ateş Kuşları Final Fragmanı
Aldatmak
9 Mayıs 2024, Perşembe
68. Bölüm Fragmanı Aldatmak
Kardeşlerim - 2. Fragman
4 Mayıs 2024, Cumartesi
127. Bölüm Fragmanı Kardeşlerim - 2. Fragman
Beşiktaş - MKE Ankaragücü
1. Bölüm Fragmanı Beşiktaş - MKE Ankaragücü
Aldatmak - 2. Fragman
1 Mayıs 2024, Çarşamba
67. Bölüm Fragmanı Aldatmak - 2. Fragman
Kardeşlerim
4 Mayıs 2024, Cumartesi
127. Bölüm Fragmanı Kardeşlerim
Ateş Kuşları - 2. Fragman
3 Mayıs 2024, Cuma
53. Bölüm Fragmanı Ateş Kuşları - 2. Fragman
Kuruluş Osman - 2. Fragman
1 Mayıs 2024, Çarşamba
158. Bölüm Fragmanı Kuruluş Osman - 2. Fragman
Ateş Kuşları
3 Mayıs 2024, Cuma
53. Bölüm Fragmanı Ateş Kuşları
Aldatmak
2 Mayıs 2024, Perşembe
67. Bölüm Fragmanı Aldatmak
Alan
1. Bölüm Fragmanı Alan
Kardeşlerim - 2. Fragman
27 Nisan 2024, Cumartesi
126. Bölüm Fragmanı Kardeşlerim - 2. Fragman
Kuruluş Osman
1 Mayıs 2024, Çarşamba
158. Bölüm Fragmanı Kuruluş Osman
Ateş Kuşları - 2. Fragman
26 Nisan 2024, Cuma
52. Bölüm Fragmanı Ateş Kuşları - 2. Fragman
Kardeşlerim
27 Nisan 2024, Cumartesi
126. Bölüm Fragmanı Kardeşlerim
Aldatmak - 2. Fragman
25 Nisan 2024, Perşembe
66. Bölüm Fragmanı Aldatmak - 2. Fragman
Ben Bu Cihana Sığmazam - 2. Fragman
30 Nisan 2024, Salı
65. Bölüm Fragmanı Ben Bu Cihana Sığmazam - 2. Fragman
Kuruluş Osman - 2. Fragman
24 Nisan 2024, Çarşamba
157. Bölüm Fragmanı Kuruluş Osman - 2. Fragman
Ateş Kuşları
26 Nisan 2024, Cuma
52. Bölüm Fragmanı Ateş Kuşları
Aldatmak
25 Nisan 2024, Perşembe
66. Bölüm Fragmanı Aldatmak
Kuruluş Osman
24 Nisan 2024, Çarşamba
157. Bölüm Fragmanı Kuruluş Osman
Kardeşlerim - 2. Fragman
20 Nisan 2024, Cumartesi
125. Bölüm Fragmanı Kardeşlerim - 2. Fragman
Ateş Kuşları - 2. Fragman
19 Nisan 2024, Cuma
51. Bölüm Fragmanı Ateş Kuşları - 2. Fragman
Ben Bu Cihana Sığmazam
65. Bölüm Fragmanı Ben Bu Cihana Sığmazam
Aldatmak - 2. Fragman
18 Nisan 2024, Perşembe
65. Bölüm Fragmanı Aldatmak - 2. Fragman
Kardeşlerim
20 Nisan 2024, Cumartesi
125. Bölüm Fragmanı Kardeşlerim
Kuruluş Osman - 2. Fragman
17 Nisan 2024, Çarşamba
156. Bölüm Fragmanı Kuruluş Osman - 2. Fragman
Ateş Kuşları
19 Nisan 2024, Cuma
51. Bölüm Fragmanı Ateş Kuşları
Ben Bu Cihana Sığmazam - 2. Fragman
16 Nisan 2024, Salı
64. Bölüm Fragmanı Ben Bu Cihana Sığmazam - 2. Fragman
Kim Milyoner Olmak İster?
14 Nisan 2024, Pazar
1080. Bölüm Fragmanı Kim Milyoner Olmak İster?
Kuruluş Osman
17 Nisan 2024, Çarşamba
156. Bölüm Fragmanı Kuruluş Osman
Ben Bu Cihana Sığmazam
16 Nisan 2024, Salı
64. Bölüm Fragmanı Ben Bu Cihana Sığmazam
Aldatmak
18 Nisan 2024, Perşembe
65. Bölüm Fragmanı Aldatmak
Süper Kupa Maçı
0. Bölüm Fragmanı Süper Kupa Maçı
Yaban Çiçekleri
8 Nisan 2024, Pazartesi
3. Bölüm Fragmanı Yaban Çiçekleri
Bayramda sinema kuşağı
0. Bölüm Fragmanı Bayramda sinema kuşağı
Kardeşlerim - 2. Fragman
6 Nisan 2024, Cumartesi
124. Bölüm Fragmanı Kardeşlerim - 2. Fragman
Kardeşlerim
6 Nisan 2024, Cumartesi
124. Bölüm Fragmanı Kardeşlerim
Ateş Kuşları - 2. Fragman
5 Nisan 2024, Cuma
50. Bölüm Fragmanı Ateş Kuşları - 2. Fragman
Ben Bu Cihana Sığmazam - 2.Fragman
31 Mart 2024, Pazar
63. Bölüm Fragmanı Ben Bu Cihana Sığmazam - 2.Fragman
Yaban Çiçekleri - 3. Fragman
1 Nisan 2024, Pazartesi
2. Bölüm Fragmanı Yaban Çiçekleri - 3. Fragman
Aldatmak
4 Nisan 2024, Perşembe
64. Bölüm Fragmanı Aldatmak
Aldatmak - 2. Fragman
4 Nisan 2024, Perşembe
64. Bölüm Fragmanı Aldatmak - 2. Fragman
Kuruluş Osman - 2. Fragman
3 Nisan 2024, Çarşamba
155. Bölüm Fragmanı Kuruluş Osman - 2. Fragman
Kuruluş Osman
3 Nisan 2024, Çarşamba
155. Bölüm Fragmanı Kuruluş Osman
Ateş Kuşları
5 Nisan 2024, Cuma
50. Bölüm Fragmanı Ateş Kuşları
Kardeşlerim - 3. Fragman
30 Mart 2024, Cumartesi
123. Bölüm Fragmanı Kardeşlerim - 3. Fragman
Yaban Çiçekleri - 2. Fragman
1 Nisan 2024, Pazartesi
2. Bölüm Fragmanı Yaban Çiçekleri - 2. Fragman
Ben Bu Cihana Sığmazam
2 Nisan 2024, Salı
63. Bölüm Fragmanı Ben Bu Cihana Sığmazam
Kardeşlerim - 2. Fragman
30 Mart 2024, Cumartesi
123. Bölüm Fragmanı Kardeşlerim - 2. Fragman
Aldatmak - 2. Fragman
28 Mart 2024, Perşembe
63. Bölüm Fragmanı Aldatmak - 2. Fragman
Yaban Çiçekleri
1 Nisan 2024, Pazartesi
2. Bölüm Fragmanı Yaban Çiçekleri
Ateş Kuşları - 2. Fragman
29 Mart 2024, Cuma
49. Bölüm Fragmanı Ateş Kuşları - 2. Fragman
Kuruluş Osman - 2. Fragman
27 Mart 2024, Çarşamba
154. Bölüm Fragmanı Kuruluş Osman - 2. Fragman
Ben Bu Cihana Sığmazam - 2. Fragman
26 Mart 2024, Salı
62. Bölüm Fragmanı Ben Bu Cihana Sığmazam - 2. Fragman
Kardeşlerim
30 Mart 2024, Cumartesi
123. Bölüm Fragmanı Kardeşlerim
Ateş Kuşları
29 Mart 2024, Cuma
49. Bölüm Fragmanı Ateş Kuşları
Aldatmak
28 Mart 2024, Perşembe
63. Bölüm Fragmanı Aldatmak
Kardeşlerim - 2. Fragman
23 Mart 2024, Cumartesi
122. Bölüm Fragmanı Kardeşlerim - 2. Fragman
Ateş Kuşları - 2. Fragman
22 Mart 2024, Cuma
48. Bölüm Fragmanı Ateş Kuşları - 2. Fragman
Kuruluş Osman
27 Mart 2024, Çarşamba
154. Bölüm Fragmanı Kuruluş Osman
Ben Bu Cihana Sığmazam
26 Mart 2024, Salı
62. Bölüm Fragmanı Ben Bu Cihana Sığmazam
Alan - 6. Fragman
13 Haziran 2024, Perşembe
1. Bölüm Fragmanı Alan - 6. Fragman
Kuruluş Osman - Sezon Finali Fragmanı
12 Haziran 2024, Çarşamba
164. Bölüm Fragmanı Kuruluş Osman - Sezon Finali Fragmanı
Kardeşlerim - Fİnal
8 Haziran 2024, Cumartesi
132. Bölüm Fragmanı Kardeşlerim - Fİnal
Aldatmak - Final
4 Haziran 2024, Salı
71. Bölüm Fragmanı Aldatmak - Final
Kuruluş Osman - 2. Fragman
5 Haziran 2024, Çarşamba
163. Bölüm Fragmanı Kuruluş Osman - 2. Fragman
Kuruluş Osman
5 Haziran 2024, Çarşamba
163. Bölüm Fragmanı Kuruluş Osman
Alan - 5. Fragman
13 Haziran 2024, Perşembe
1. Bölüm Fragmanı Alan - 5. Fragman
Aldatmak - Final Fragmanı
6 Haziran 2024, Perşembe
71. Bölüm Fragmanı Aldatmak - Final Fragmanı
Alan
13 Haziran 2024, Perşembe
1. Bölüm Fragmanı Alan
Kardeşlerim
1 Haziran 2024, Cumartesi
131. Bölüm Fragmanı Kardeşlerim

Morbius / Yabancı Sinema / TV'de ilk

Morbius, hastalığına deva bulmaya çalışırken bambaşka bir varlığa dönüşen bilim insanı Dr. Michael Morbius'un hikayesini konu ediyor. Dr. Morbius, muzdarip olduğu nadir görülen kan hastalığını, deneysel bir yöntemle tedavi etmeye çalışır. Hastalığı, elektroşok terapisi ve vampir yarasaları kullanarak iyileştirmeye çalışan Morbius, korkunç bir sonuçla karşı karşıya kalır. Deneysel tedavi ile vampire dönüşen Morbius'un hayatında artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır. Birçok zorlu durumla mücadele etmek zorunda kalan Morbius'un hayatta kalmak için sürekli kana ihtiyacı vardır ve artık ışığı çıkması imkansızdır. Bu sorunların yanı sıra o, birçok insanüstü güce de sahip olur.

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