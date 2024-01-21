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Mutfak Bahane
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    Mutfak Bahane

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CANLI YAYIN
21 Ocak 2024, Pazar 20:00
BÖLÜMLER BUNLARI DA İZLE
Ateş Kuşları - 2. Fragman
19 Ocak 2024, Cuma
39. Bölüm Fragmanı Ateş Kuşları - 2. Fragman
Kardeşlerim - 2. Fragman
20 Ocak 2024, Cumartesi
113. Bölüm Fragmanı Kardeşlerim - 2. Fragman
Safir - 2. Fragman
18 Ocak 2024, Perşembe
21. Bölüm Fragmanı Safir - 2. Fragman
Kuruluş Osman
24 Ocak 2024, Çarşamba
145. Bölüm Fragmanı Kuruluş Osman
Yıldızlar Bana Uzak - Final Fragmanı
21 Ocak 2024, Pazar
4. Bölüm Fragmanı Yıldızlar Bana Uzak - Final Fragmanı
Aldatmak - 2. Fragman
18 Ocak 2024, Perşembe
54. Bölüm Fragmanı Aldatmak - 2. Fragman
Ateş Kuşları
19 Ocak 2024, Cuma
39. Bölüm Fragmanı Ateş Kuşları
Kardeşlerim
20 Ocak 2024, Cumartesi
113. Bölüm Fragmanı Kardeşlerim
Kuruluş Osman - 2. Fragman
17 Ocak 2024, Çarşamba
144. Bölüm Fragmanı Kuruluş Osman - 2. Fragman
Safir
22 Ocak 2024, Pazartesi
21. Bölüm Fragmanı Safir
Aldatmak
18 Ocak 2024, Perşembe
54. Bölüm Fragmanı Aldatmak
Yıldızlar Bana Uzak
21 Ocak 2024, Pazar
4. Bölüm Fragmanı Yıldızlar Bana Uzak
Ben Bu Cihana Sığmazam - 2. Fragman
16 Ocak 2024, Salı
53. Bölüm Fragmanı Ben Bu Cihana Sığmazam - 2. Fragman
Ben Bu Cihana Sığmazam
16 Ocak 2024, Salı
53. Bölüm Fragmanı Ben Bu Cihana Sığmazam
Kuruluş Osman
17 Ocak 2024, Çarşamba
144. Bölüm Fragmanı Kuruluş Osman
Safir - 3. Fragman
15 Ocak 2024, Pazartesi
20. Bölüm Fragmanı Safir - 3. Fragman
Safir - 2. Fragman
15 Ocak 2024, Pazartesi
20. Bölüm Fragmanı Safir - 2. Fragman
Yıldızlar Bana Uzak - 2. Fragman
14 Ocak 2024, Pazar
3. Bölüm Fragmanı Yıldızlar Bana Uzak - 2. Fragman
Kardeşlerim - 2. Fragman
13 Ocak 2024, Cumartesi
112. Bölüm Fragmanı Kardeşlerim - 2. Fragman
Ateş Kuşları - 2. Fragman
12 Ocak 2024, Cuma
38. Bölüm Fragmanı Ateş Kuşları - 2. Fragman
Kardeşlerim
13 Ocak 2024, Cumartesi
112. Bölüm Fragmanı Kardeşlerim
Safir
15 Ocak 2024, Pazartesi
20. Bölüm Fragmanı Safir
Aldatmak - 2. Fragman
11 Ocak 2024, Perşembe
53. Bölüm Fragmanı Aldatmak - 2. Fragman
Ateş Kuşları
12 Ocak 2024, Cuma
38. Bölüm Fragmanı Ateş Kuşları
Kuruluş Osman - 2. Fragman
10 Ocak 2024, Çarşamba
143. Bölüm Fragmanı Kuruluş Osman - 2. Fragman
Ben Bu Cihana Sığmazam - 2. Fragman
9 Ocak 2024, Salı
52. Bölüm Fragmanı Ben Bu Cihana Sığmazam - 2. Fragman
Safir - 3. Fragman
8 Ocak 2024, Pazartesi
19. Bölüm Fragmanı Safir - 3. Fragman
Aldatmak
11 Ocak 2024, Perşembe
53. Bölüm Fragmanı Aldatmak
Yıldızlar Bana Uzak
14 Ocak 2024, Pazar
3. Bölüm Fragmanı Yıldızlar Bana Uzak
Ben Bu Cihana Sığmazam
9 Ocak 2024, Salı
52. Bölüm Fragmanı Ben Bu Cihana Sığmazam
Safir - 2. Fragman
8 Ocak 2024, Pazartesi
19. Bölüm Fragmanı Safir - 2. Fragman
Kuruluş Osman
10 Ocak 2024, Çarşamba
143. Bölüm Fragmanı Kuruluş Osman
Yıldızlar Bana Uzak - 2. Fragman
7 Ocak 2024, Pazar
2. Bölüm Fragmanı Yıldızlar Bana Uzak - 2. Fragman
Safir
8 Ocak 2024, Pazartesi
19. Bölüm Fragmanı Safir
Yıldızlar Bana Uzak
7 Ocak 2024, Pazar
2. Bölüm Fragmanı Yıldızlar Bana Uzak
Ateş Kuşları - 2. Fragman
5 Ocak 2024, Cuma
37. Bölüm Fragmanı Ateş Kuşları - 2. Fragman
Aldatmak - 2. Fragman
4 Ocak 2024, Perşembe
52. Bölüm Fragmanı Aldatmak - 2. Fragman
Aldatmak
4 Ocak 2024, Perşembe
52. Bölüm Fragmanı Aldatmak
Ateş Kuşları
5 Ocak 2024, Cuma
37. Bölüm Fragmanı Ateş Kuşları
Kardeşlerim - 2. Fragman
30 Aralık 2023, Cumartesi
111. Bölüm Fragmanı Kardeşlerim - 2. Fragman
Yıldızlar Bana Uzak - Ön İzleme
31 Aralık 2023, Pazar
1. Bölüm Fragmanı Yıldızlar Bana Uzak - Ön İzleme
Kim Milyoner Olmak İster?
31 Aralık 2023, Pazar
1070. Bölüm Fragmanı Kim Milyoner Olmak İster?
Safir - 3. Fragman
1 Ocak 2024, Pazartesi
18. Bölüm Fragmanı Safir - 3. Fragman
Safir - 2. Fragman
1 Ocak 2024, Pazartesi
18. Bölüm Fragmanı Safir - 2. Fragman
Safir - 4. Fragman
1 Ocak 2024, Pazartesi
18. Bölüm Fragmanı Safir - 4. Fragman
Yıldızlar Bana Uzak - Ön İzleme
31 Aralık 2023, Pazar
1. Bölüm Fragmanı Yıldızlar Bana Uzak - Ön İzleme
Kardeşlerim
30 Aralık 2023, Cumartesi
111. Bölüm Fragmanı Kardeşlerim
Yıldızlar Bana Uzak
31 Aralık 2023, Pazar
1. Bölüm Fragmanı Yıldızlar Bana Uzak
Safir
1 Ocak 2024, Pazartesi
18. Bölüm Fragmanı Safir
Kim Milyoner Olmak İster?
31 Aralık 2023, Pazar
1070. Bölüm Fragmanı Kim Milyoner Olmak İster?
Aldatmak - 2. Fragman
28 Aralık 2023, Perşembe
51. Bölüm Fragmanı Aldatmak - 2. Fragman
Aldatmak
28 Aralık 2023, Perşembe
51. Bölüm Fragmanı Aldatmak
Kuruluş Osman - 2. Fragman
27 Aralık 2023, Çarşamba
142. Bölüm Fragmanı Kuruluş Osman - 2. Fragman
Kuruluş Osman
27 Aralık 2023, Çarşamba
142. Bölüm Fragmanı Kuruluş Osman
Safir - 3. Fragman
25 Aralık 2023, Pazartesi
17. Bölüm Fragmanı Safir - 3. Fragman
Ben Bu Cihana Sığmazam
26 Aralık 2023, Salı
51. Bölüm Fragmanı Ben Bu Cihana Sığmazam
Kardeşlerim
23 Aralık 2023, Cumartesi
110. Bölüm Fragmanı Kardeşlerim
Safir - 2. Fragman
25 Aralık 2023, Pazartesi
17. Bölüm Fragmanı Safir - 2. Fragman
Ateş Kuşları - 3. Fragman
22 Aralık 2023, Cuma
36. Bölüm Fragmanı Ateş Kuşları - 3. Fragman
Altın Kafes - 2. Fragman
24 Aralık 2023, Pazar
4. Bölüm Fragmanı Altın Kafes - 2. Fragman
Altın Kafes
24 Aralık 2023, Pazar
4. Bölüm Fragmanı Altın Kafes
Safir
25 Aralık 2023, Pazartesi
17. Bölüm Fragmanı Safir
Aldatmak - 2. Fragman
21 Aralık 2023, Perşembe
50. Bölüm Fragmanı Aldatmak - 2. Fragman
Ateş Kuşları - 2. Fragman
22 Aralık 2023, Cuma
36. Bölüm Fragmanı Ateş Kuşları - 2. Fragman
Aldatmak
21 Aralık 2023, Perşembe
50. Bölüm Fragmanı Aldatmak
Ateş Kuşları
22 Aralık 2023, Cuma
36. Bölüm Fragmanı Ateş Kuşları
Ben Bu Cihana Sığmazam - 2. Fragman
19 Aralık 2023, Salı
50. Bölüm Fragmanı Ben Bu Cihana Sığmazam - 2. Fragman
Kuruluş Osman - 2. Fragman
18 Aralık 2023, Pazartesi
141. Bölüm Fragmanı Kuruluş Osman - 2. Fragman
Kuruluş Osman
20 Aralık 2023, Çarşamba
141. Bölüm Fragmanı Kuruluş Osman
Kardeşlerim - 2. Fragman
16 Aralık 2023, Cumartesi
109. Bölüm Fragmanı Kardeşlerim - 2. Fragman
Safir - 2. Fragman
18 Aralık 2023, Pazartesi
16. Bölüm Fragmanı Safir - 2. Fragman
Altın Kafes - 2. Fragman
17 Aralık 2023, Pazar
3. Bölüm Fragmanı Altın Kafes - 2. Fragman
Safir - 3. Fragman
18 Aralık 2023, Pazartesi
16. Bölüm Fragmanı Safir - 3. Fragman
Ben Bu Cihana Sığmazam
19 Aralık 2023, Salı
50. Bölüm Fragmanı Ben Bu Cihana Sığmazam
Ateş Kuşları - 2. Fragman
15 Aralık 2023, Cuma
35. Bölüm Fragmanı Ateş Kuşları - 2. Fragman
Kardeşlerim
16 Aralık 2023, Cumartesi
109. Bölüm Fragmanı Kardeşlerim
Aldatmak - 2. Fragman
14 Aralık 2023, Perşembe
49. Bölüm Fragmanı Aldatmak - 2. Fragman
Altın Kafes
17 Aralık 2023, Pazar
3. Bölüm Fragmanı Altın Kafes
Ateş Kuşları
15 Aralık 2023, Cuma
35. Bölüm Fragmanı Ateş Kuşları
Kuruluş Osman - 2. Fragman
13 Aralık 2023, Çarşamba
140. Bölüm Fragmanı Kuruluş Osman - 2. Fragman
Safir
18 Aralık 2023, Pazartesi
16. Bölüm Fragmanı Safir
Ben Bu Cihana Sığmazam
12 Aralık 2023, Salı
49. Bölüm Fragmanı Ben Bu Cihana Sığmazam
Kuruluş Osman
13 Aralık 2023, Çarşamba
140. Bölüm Fragmanı Kuruluş Osman
Kardeşlerim
9 Aralık 2023, Cumartesi
108. Bölüm Fragmanı Kardeşlerim
Ben Bu Cihana Sığmazam - 2. Fragman
12 Aralık 2023, Salı
49. Bölüm Fragmanı Ben Bu Cihana Sığmazam - 2. Fragman
Altın Kafes - 2. Fragman
10 Aralık 2023, Pazar
2. Bölüm Fragmanı Altın Kafes - 2. Fragman
Safir
11 Aralık 2023, Pazartesi
15. Bölüm Fragmanı Safir
Ateş Kuşları 2. Fragman
8 Aralık 2023, Cuma
34. Bölüm Fragmanı Ateş Kuşları 2. Fragman
Ateş Kuşları
8 Aralık 2023, Cuma
34. Bölüm Fragmanı Ateş Kuşları
Aldatmak 2. Fragmanı
7 Aralık 2023, Perşembe
48. Bölüm Fragmanı Aldatmak 2. Fragmanı
Aldatmak
7 Aralık 2023, Perşembe
48. Bölüm Fragmanı Aldatmak
Safir - 2. Fragman
11 Aralık 2023, Pazartesi
15. Bölüm Fragmanı Safir - 2. Fragman
Kuruluş Osman - 2. Fragman
6 Aralık 2023, Çarşamba
139. Bölüm Fragmanı Kuruluş Osman - 2. Fragman
Ben Bu Cihana Sığmazam
5 Aralık 2023, Salı
48. Bölüm Fragmanı Ben Bu Cihana Sığmazam
Aldatmak
14 Aralık 2023, Perşembe
49. Bölüm Fragmanı Aldatmak
Kuruluş Osman
6 Aralık 2023, Çarşamba
139. Bölüm Fragmanı Kuruluş Osman
Safir - 2. Fragman
4 Aralık 2023, Pazartesi
14. Bölüm Fragmanı Safir - 2. Fragman
Safir
4 Aralık 2023, Pazartesi
14. Bölüm Fragmanı Safir
Altın Kafes
10 Aralık 2023, Pazar
2. Bölüm Fragmanı Altın Kafes
Kardeşlerim - 2. Fragman
2 Aralık 2023, Cumartesi
107. Bölüm Fragmanı Kardeşlerim - 2. Fragman
Yıldızlar Bana Uzak - Final Fragmanı
21 Ocak 2024, Pazar
4. Bölüm Fragmanı Yıldızlar Bana Uzak - Final Fragmanı
Safir - 2. Fragman
18 Ocak 2024, Perşembe
21. Bölüm Fragmanı Safir - 2. Fragman
Kardeşlerim - 2. Fragman
20 Ocak 2024, Cumartesi
113. Bölüm Fragmanı Kardeşlerim - 2. Fragman
Kuruluş Osman
24 Ocak 2024, Çarşamba
145. Bölüm Fragmanı Kuruluş Osman
Ateş Kuşları - 2. Fragman
19 Ocak 2024, Cuma
39. Bölüm Fragmanı Ateş Kuşları - 2. Fragman
Aldatmak - 2. Fragman
18 Ocak 2024, Perşembe
54. Bölüm Fragmanı Aldatmak - 2. Fragman
Safir
22 Ocak 2024, Pazartesi
21. Bölüm Fragmanı Safir
Kuruluş Osman - 2. Fragman
17 Ocak 2024, Çarşamba
144. Bölüm Fragmanı Kuruluş Osman - 2. Fragman
Yıldızlar Bana Uzak
21 Ocak 2024, Pazar
4. Bölüm Fragmanı Yıldızlar Bana Uzak
Ben Bu Cihana Sığmazam - 2. Fragman
16 Ocak 2024, Salı
53. Bölüm Fragmanı Ben Bu Cihana Sığmazam - 2. Fragman

Yenilmezler ile yaşadığı maceranın büyüsüne kapılan Peter, kendini kanıtlama isteğiyle dolup taşan bir gençtir. Ancak yaşı gereği birçok farklı sorumluluğu vardır. May halası ile yaşayan Peter bir yandan da ona göz kulak olan Demir Adam ile arkadaşlığını ilerletmiştir. Okul hayatına alışmaya ve sıradan bir genç gibi yaşamaya çalışan Peter'ın aklında ise suçla savaşmak ve dünyayı daha güvenli bir hale getirmek vardır. Vulture yepyeni bir düşmanı yaşadığı şehre gönderdiğinde ise Peter'ın kendini gösterme fırsatı çıkacak ancak en değerli gördüğü herkes tehdit altında olacaktır...

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