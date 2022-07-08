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10 Temmuz 2022, Pazar 00:00
Pi'nin Yaşamı Pazar 20.00'de atv'de!

Pi'nin Yaşamı Pazar 20.00'de atv'de!

Olağanüstü görsellikte bir serüven...

Oscar ödüllü yönetmen Ang Lee'den 4 Oscarlı bir başyapıt!

Hindistan'dan Kanada'ya giden bir yük gemisi, içindeki hemen hemen tüm canlılarla birlikte trajik şekilde batar. Bir can kurtaran filikası, uçsuz bucaksız vahşi Pasifik Okyanusu'nun ortasında yapayalnız kalır. Sandalın hayatta kalmayı başarabilen mürettebatı ise bir sırtlan, kırık bacaklı bir zebra, bir orangutan, Richard Parker adında üç yüz kiloluk bir Bengal kaplanı ve Pi adlı 16 yaşında Hintli bir çocuktan oluşmaktadır. Pi'nin hayvanat bahçesi işleten ve hayvanlarıyla göç yoluna koyulan ailesi, batan gemide yaşamını kaybetmiştir. Pi, kurtuluş yok gibi görünen bu okyanusta zayıf bir sandalda yanındaki hayvanlarla birlikte hayatta kalma savaşı verir ve keskin zekası ve zooloji bilgisiyle besin zincirine kurban gitmez. Ama şimdi Bengal Kaplanı ile teknede baş başa kalmıştır. Dev kaplana yem olmamak için hayvanla anlaşmanın ve yakınlaşmanın yollarını bulur. Sıra dışı yolculuk sona ermeden büyülü bir adaya varacaktır...

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FRAGMANLAR
Sevmek Zamanı - 2. Fragman
11 Temmuz 2022, Pazartesi
4. Bölüm fragmanı Sevmek Zamanı - 2. Fragman
İçimizdeki Ateş
14 Temmuz 2022, Perşembe
4. Bölüm fragmanı İçimizdeki Ateş
Gül Masalı
17 Temmuz 2022, Pazar
4. Bölüm fragmanı Gül Masalı
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