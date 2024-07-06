Şangay Şövalyeleri

Chon Wang ve Roy O'Bannon bütün vahşi batıyı ayakları altına aldıktan sonra bu kez Londra'dadırlar. Çin'deki asiler Chon'un babasının hayatına son verirler. Chon da bunun üzerine en yakın dostu Roy'u çağırarak intikam almak üzere Londra'ya doğru yol alır. Chon'un pek görüşmediği kız kardeşi olan Liu da diğer yandan kendi intikamını almak için planlar yapmaktadırlar. Roy, Liu ile tanışınca ona aşık olacak ve bütün bu karmaşanın iyice bir kaosa dönüşmesine yol açacaktır.