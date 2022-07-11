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12 Temmuz 2022, Salı 00:00
Şirinler bu akşam 20.00'de atv'de!

Şirinler bu akşam 20.00'de atv'de!

Gargamel'den kaçan Şirinler kendilerini New York'ta bulacak!

Kötü büyücü Gargamel, Mavi Ay kutlamaları sırasında Şirinler köyüne saldırır ve Şirinleri şelaledeki gizli bir geçide kovalar. Büyülü geçitten geçen mavi yaratıklar kendilerini bir anda 2011 New York'unda, Central Park'ın tam ortasında bulurlar. New York'un karmaşasında sıkışıp kalmışlardır. Fakat Gargamel ve korkunç kedisi Azman da Şirinler'in peşinden New York'a gelmiştir. Evli çift Patrick (Neil Patrick Harris) ve Grace Winslow (Jayma Mays)'ın evine tesadüfen düşen Şirinler, bu çiftin koruması altında New York'un altını üstüne getirerek hem hayatta kalmaya çalışacaklar hem de Gargamel (Hank Azaria)'e yakalanmadan, Şirinler köyüne giden geçidi yeniden bulmaya çalışacak.

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