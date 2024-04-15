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CANLI YAYIN
Kim Milyoner Olmak İster?
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BİLDİRİMLER
  • Ateş Kuşları
    Ateş Kuşları YENİ FRAGMAN
  • Aldatmak
    Aldatmak YENİ FRAGMAN
  • Kuruluş Osman - 2. Fragman
    Kuruluş Osman YENİ FRAGMAN
  • Kuruluş Osman
    Kuruluş Osman YENİ FRAGMAN
  • Ben Bu Cihana Sığmazam - 2. Fragman
    Ben Bu Cihana Sığmazam YENİ FRAGMAN
  • Ben Bu Cihana Sığmazam
    Ben Bu Cihana Sığmazam YENİ FRAGMAN
  • atv Ana Haber
    atv Ana Haber YENİ BÖLÜM
  • Nihat Hatipoğlu ile Kur’an ve Sünnet
    Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet YENİ BÖLÜM
  • atv’de Hafta Sonu
    atv'de Hafta Sonu YENİ BÖLÜM
CANLI YAYIN
15 Nisan 2024, Pazartesi 00:00

Son Sığınak

Kuruluş Osman - 2. Fragman
17 Nisan 2024, Çarşamba
156. Bölüm Fragmanı Kuruluş Osman - 2. Fragman
Ateş Kuşları
19 Nisan 2024, Cuma
51. Bölüm Fragmanı Ateş Kuşları
Ben Bu Cihana Sığmazam - 2. Fragman
16 Nisan 2024, Salı
64. Bölüm Fragmanı Ben Bu Cihana Sığmazam - 2. Fragman
Kim Milyoner Olmak İster?
14 Nisan 2024, Pazar
1080. Bölüm Fragmanı Kim Milyoner Olmak İster?
Kuruluş Osman
17 Nisan 2024, Çarşamba
156. Bölüm Fragmanı Kuruluş Osman
Ben Bu Cihana Sığmazam
16 Nisan 2024, Salı
64. Bölüm Fragmanı Ben Bu Cihana Sığmazam
Aldatmak
18 Nisan 2024, Perşembe
65. Bölüm Fragmanı Aldatmak
Süper Kupa Maçı
0. Bölüm Fragmanı Süper Kupa Maçı
Yaban Çiçekleri
8 Nisan 2024, Pazartesi
3. Bölüm Fragmanı Yaban Çiçekleri
Bayramda sinema kuşağı
0. Bölüm Fragmanı Bayramda sinema kuşağı
Kardeşlerim - 2. Fragman
6 Nisan 2024, Cumartesi
124. Bölüm Fragmanı Kardeşlerim - 2. Fragman
Kardeşlerim
6 Nisan 2024, Cumartesi
124. Bölüm Fragmanı Kardeşlerim
Ateş Kuşları - 2. Fragman
5 Nisan 2024, Cuma
50. Bölüm Fragmanı Ateş Kuşları - 2. Fragman
Aldatmak - 2. Fragman
4 Nisan 2024, Perşembe
64. Bölüm Fragmanı Aldatmak - 2. Fragman
Yaban Çiçekleri - 3. Fragman
1 Nisan 2024, Pazartesi
2. Bölüm Fragmanı Yaban Çiçekleri - 3. Fragman
Kuruluş Osman - 2. Fragman
3 Nisan 2024, Çarşamba
155. Bölüm Fragmanı Kuruluş Osman - 2. Fragman
Ben Bu Cihana Sığmazam - 2.Fragman
31 Mart 2024, Pazar
63. Bölüm Fragmanı Ben Bu Cihana Sığmazam - 2.Fragman
Kuruluş Osman
3 Nisan 2024, Çarşamba
155. Bölüm Fragmanı Kuruluş Osman
Ateş Kuşları
5 Nisan 2024, Cuma
50. Bölüm Fragmanı Ateş Kuşları
Aldatmak
4 Nisan 2024, Perşembe
64. Bölüm Fragmanı Aldatmak
Kardeşlerim - 3. Fragman
30 Mart 2024, Cumartesi
123. Bölüm Fragmanı Kardeşlerim - 3. Fragman
Yaban Çiçekleri - 2. Fragman
1 Nisan 2024, Pazartesi
2. Bölüm Fragmanı Yaban Çiçekleri - 2. Fragman
Ben Bu Cihana Sığmazam
2 Nisan 2024, Salı
63. Bölüm Fragmanı Ben Bu Cihana Sığmazam
Yaban Çiçekleri
1 Nisan 2024, Pazartesi
2. Bölüm Fragmanı Yaban Çiçekleri
Aldatmak - 2. Fragman
28 Mart 2024, Perşembe
63. Bölüm Fragmanı Aldatmak - 2. Fragman
Kardeşlerim - 2. Fragman
30 Mart 2024, Cumartesi
123. Bölüm Fragmanı Kardeşlerim - 2. Fragman
Ateş Kuşları - 2. Fragman
29 Mart 2024, Cuma
49. Bölüm Fragmanı Ateş Kuşları - 2. Fragman
Kuruluş Osman - 2. Fragman
27 Mart 2024, Çarşamba
154. Bölüm Fragmanı Kuruluş Osman - 2. Fragman
Ben Bu Cihana Sığmazam - 2. Fragman
26 Mart 2024, Salı
62. Bölüm Fragmanı Ben Bu Cihana Sığmazam - 2. Fragman
Kardeşlerim
30 Mart 2024, Cumartesi
123. Bölüm Fragmanı Kardeşlerim
Ateş Kuşları
29 Mart 2024, Cuma
49. Bölüm Fragmanı Ateş Kuşları
Aldatmak
28 Mart 2024, Perşembe
63. Bölüm Fragmanı Aldatmak
Kardeşlerim - 2. Fragman
23 Mart 2024, Cumartesi
122. Bölüm Fragmanı Kardeşlerim - 2. Fragman
Ateş Kuşları - 2. Fragman
22 Mart 2024, Cuma
48. Bölüm Fragmanı Ateş Kuşları - 2. Fragman
Kuruluş Osman
27 Mart 2024, Çarşamba
154. Bölüm Fragmanı Kuruluş Osman
Ben Bu Cihana Sığmazam
26 Mart 2024, Salı
62. Bölüm Fragmanı Ben Bu Cihana Sığmazam
Kardeşlerim
23 Mart 2024, Cumartesi
122. Bölüm Fragmanı Kardeşlerim
Kuruluş Osman - 3. Fragman
20 Mart 2024, Çarşamba
153. Bölüm Fragmanı Kuruluş Osman - 3. Fragman
Aldatmak - 2. Fragman
21 Mart 2024, Perşembe
62. Bölüm Fragmanı Aldatmak - 2. Fragman
Kuruluş Osman - 2. Fragman
20 Mart 2024, Çarşamba
153. Bölüm Fragmanı Kuruluş Osman - 2. Fragman
Yaban Çiçekleri - 3. Fragman
25 Mart 2024, Pazartesi
1. Bölüm Fragmanı Yaban Çiçekleri - 3. Fragman
Ateş Kuşları
22 Mart 2024, Cuma
48. Bölüm Fragmanı Ateş Kuşları
Ben Bu Cihana Sığmazam - 2. Fragman
19 Mart 2024, Salı
61. Bölüm Fragmanı Ben Bu Cihana Sığmazam - 2. Fragman
Kuruluş Osman
20 Mart 2024, Çarşamba
153. Bölüm Fragmanı Kuruluş Osman
Aldatmak
21 Mart 2024, Perşembe
62. Bölüm Fragmanı Aldatmak
Yaban Çiçekleri - 2. Fragman
25 Mart 2024, Pazartesi
1. Bölüm Fragmanı Yaban Çiçekleri - 2. Fragman
Kardeşlerim - 2. Fragman
16 Mart 2024, Cumartesi
121. Bölüm Fragmanı Kardeşlerim - 2. Fragman
Aldatmak - 2. Fragman
14 Mart 2024, Perşembe
61. Bölüm Fragmanı Aldatmak - 2. Fragman
Ateş Kuşları - 2. Tanıtım
15 Mart 2024, Cuma
47. Bölüm Fragmanı Ateş Kuşları - 2. Tanıtım
Kardeşlerim
16 Mart 2024, Cumartesi
121. Bölüm Fragmanı Kardeşlerim
Ben Bu Cihana Sığmazam
19 Mart 2024, Salı
61. Bölüm Fragmanı Ben Bu Cihana Sığmazam
Kuruluş Osman - 2. Fragman
13 Mart 2024, Çarşamba
152. Bölüm Fragmanı Kuruluş Osman - 2. Fragman
Ateş Kuşları
15 Mart 2024, Cuma
47. Bölüm Fragmanı Ateş Kuşları
Aldatmak
14 Mart 2024, Perşembe
61. Bölüm Fragmanı Aldatmak
Yaban Çiçekleri
1. Bölüm Fragmanı Yaban Çiçekleri
Mutfak Bahane
13 Mart 2024, Çarşamba
348. Bölüm Fragmanı Mutfak Bahane
Kuruluş Osman
13 Mart 2024, Çarşamba
152. Bölüm Fragmanı Kuruluş Osman
Ben Bu Cihana Sığmazam - 2.Fragman
12 Mart 2024, Salı
60. Bölüm Fragmanı Ben Bu Cihana Sığmazam - 2.Fragman
Ben Bu Cihana Sığmazam
12 Mart 2024, Salı
60. Bölüm Fragmanı Ben Bu Cihana Sığmazam
Kardeşlerim - 2. Fragman
9 Mart 2024, Cumartesi
120. Bölüm Fragmanı Kardeşlerim - 2. Fragman
Aldatmak - 2. Fragman
7 Mart 2024, Perşembe
60. Bölüm Fragmanı Aldatmak - 2. Fragman
Kardeşlerim
9 Mart 2024, Cumartesi
120. Bölüm Fragmanı Kardeşlerim
Ateş Kuşları - 2. Fragman
8 Mart 2024, Cuma
46. Bölüm Fragmanı Ateş Kuşları - 2. Fragman
Kuruluş Osman - 2. Fragman
6 Mart 2024, Çarşamba
151. Bölüm Fragmanı Kuruluş Osman - 2. Fragman
Ben Bu Cihana Sığmazam - 2.Fragman
5 Mart 2024, Salı
59. Bölüm Fragmanı Ben Bu Cihana Sığmazam - 2.Fragman
Ateş Kuşları
8 Mart 2024, Cuma
46. Bölüm Fragmanı Ateş Kuşları
Safir - Final
26 Şubat 2024, Pazartesi
26. Bölüm Fragmanı Safir - Final
Kuruluş Osman
6 Mart 2024, Çarşamba
151. Bölüm Fragmanı Kuruluş Osman
Kardeşlerim - 3. Fragman
24 Şubat 2024, Cumartesi
118. Bölüm Fragmanı Kardeşlerim - 3. Fragman
Aldatmak
7 Mart 2024, Perşembe
60. Bölüm Fragmanı Aldatmak
Kardeşlerim - 2. Fragman
2 Mart 2024, Cumartesi
119. Bölüm Fragmanı Kardeşlerim - 2. Fragman
Ateş Kuşları - 2. Fragman
23 Şubat 2024, Cuma
44. Bölüm Fragmanı Ateş Kuşları - 2. Fragman
Aldatmak - 2. Fragman
22 Şubat 2024, Perşembe
59. Bölüm Fragmanı Aldatmak - 2. Fragman
Kuruluş Osman - 2. Fragman
28 Şubat 2024, Çarşamba
150. Bölüm Fragmanı Kuruluş Osman - 2. Fragman
Ateş Kuşları - 2. Fragman
1 Mart 2024, Cuma
45. Bölüm Fragmanı Ateş Kuşları - 2. Fragman
Kuruluş Osman - 2. Fragman
21 Şubat 2024, Çarşamba
149. Bölüm Fragmanı Kuruluş Osman - 2. Fragman
Kardeşlerim - 2. Fragman
24 Şubat 2024, Cumartesi
118. Bölüm Fragmanı Kardeşlerim - 2. Fragman
Yaban Çiçekleri - İlk Tanıtım
1. Bölüm Fragmanı Yaban Çiçekleri - İlk Tanıtım
Ben Bu Cihana Sığmazam
5 Mart 2024, Salı
59. Bölüm Fragmanı Ben Bu Cihana Sığmazam
Kardeşlerim
24 Şubat 2024, Cumartesi
118. Bölüm Fragmanı Kardeşlerim
Ateş Kuşları
23 Şubat 2024, Cuma
44. Bölüm Fragmanı Ateş Kuşları
Kardeşlerim
2 Mart 2024, Cumartesi
119. Bölüm Fragmanı Kardeşlerim
Aldatmak
22 Şubat 2024, Perşembe
59. Bölüm Fragmanı Aldatmak
Ateş Kuşları
1 Mart 2024, Cuma
45. Bölüm Fragmanı Ateş Kuşları
Ben Bu Cihana Sığmazam - 2. Fragman
20 Şubat 2024, Salı
58. Bölüm Fragmanı Ben Bu Cihana Sığmazam - 2. Fragman
Safir - Final | 2. Tanıtım
26 Şubat 2024, Pazartesi
26. Bölüm Fragmanı Safir - Final | 2. Tanıtım
Kuruluş Osman
28 Şubat 2024, Çarşamba
150. Bölüm Fragmanı Kuruluş Osman
Safir - 2. Fragman
19 Şubat 2024, Pazartesi
25. Bölüm Fragmanı Safir - 2. Fragman
Kuruluş Osman
21 Şubat 2024, Çarşamba
149. Bölüm Fragmanı Kuruluş Osman
Ben Bu Cihana Sığmazam
20 Şubat 2024, Salı
58. Bölüm Fragmanı Ben Bu Cihana Sığmazam
Ateş Kuşları - 2. Fragman
16 Şubat 2024, Cuma
43. Bölüm Fragmanı Ateş Kuşları - 2. Fragman
Aldatmak - 2. Fragman
15 Şubat 2024, Perşembe
58. Bölüm Fragmanı Aldatmak - 2. Fragman
Safir
19 Şubat 2024, Pazartesi
25. Bölüm Fragmanı Safir
Kardeşlerim
17 Şubat 2024, Cumartesi
117. Bölüm Fragmanı Kardeşlerim
Kuruluş Osman - 2. Fragman
14 Şubat 2024, Çarşamba
148. Bölüm Fragmanı Kuruluş Osman - 2. Fragman
Ateş Kuşları
16 Şubat 2024, Cuma
43. Bölüm Fragmanı Ateş Kuşları
Aldatmak
15 Şubat 2024, Perşembe
58. Bölüm Fragmanı Aldatmak
Kuruluş Osman
14 Şubat 2024, Çarşamba
148. Bölüm Fragmanı Kuruluş Osman
Ben Bu Cihana Sığmazam - 2. Fragman
13 Şubat 2024, Salı
57. Bölüm Fragmanı Ben Bu Cihana Sığmazam - 2. Fragman
Safir - 2. Fragman
12 Şubat 2024, Pazartesi
24. Bölüm Fragmanı Safir - 2. Fragman
Kuruluş Osman - 2. Fragman
17 Nisan 2024, Çarşamba
156. Bölüm Fragmanı Kuruluş Osman - 2. Fragman
Ateş Kuşları
19 Nisan 2024, Cuma
51. Bölüm Fragmanı Ateş Kuşları
Ben Bu Cihana Sığmazam - 2. Fragman
16 Nisan 2024, Salı
64. Bölüm Fragmanı Ben Bu Cihana Sığmazam - 2. Fragman
Kuruluş Osman
17 Nisan 2024, Çarşamba
156. Bölüm Fragmanı Kuruluş Osman
Ben Bu Cihana Sığmazam
16 Nisan 2024, Salı
64. Bölüm Fragmanı Ben Bu Cihana Sığmazam
Süper Kupa Maçı
0. Bölüm Fragmanı Süper Kupa Maçı
Bayramda sinema kuşağı
0. Bölüm Fragmanı Bayramda sinema kuşağı
Aquaman
0. Bölüm Fragmanı Aquaman
Kardeşlerim - 2. Fragman
6 Nisan 2024, Cumartesi
124. Bölüm Fragmanı Kardeşlerim - 2. Fragman
Aldatmak - 2. Fragman
4 Nisan 2024, Perşembe
64. Bölüm Fragmanı Aldatmak - 2. Fragman

Pazartesi 22.30'da atv'de!

Oyuncular : Gerard Butler, Morena Baccarin, Roger Dale Floyd

Dünya büyük bir tehlike ile karşı karşıyadır. Dünyanın yok olmasına neden olabilecek bir gök cismi gittikçe dünyaya yaklaşmaktadır. İnsanların kaçabilmesi için önlerinde sadece 48 saat vardır. Hayatta kalmak için zamana karşı yarışan evli bir çift, oğulları ile birlikte felaketten kurtulabilmek için Grönland'daki bir yeraltı sığınağına ulaşmaya çalışır.

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