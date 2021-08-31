Sully bu akşam 22.20'de atv'de

Gerçek bir kahramanlık hikayesi...

Sully, 15 Ocak 2009'da arızalanan yolcu uçağını Hudson Nehri'ne indiren, bir nevi imkânsızı başarıp kahraman haline gelen pilot Chesley Sullenberger'i konu ediniyor. Kaptan Sully elverişsiz koşullarda uçağı Hudson Nehri'ne indirmeyi başarıp 155 yolcunun hayatını kurtarmıştır. Fakat her ne kadar medya ve halk tarafından usta uçuş yeteneği, cesareti ile gündeme gelse de bazı yetkililer tarafından açılan soruşturma nedeniyle itibarını ve işini kaybetme tehlikesi ile yüz yüze gelecektir.

Filmin başrolünde efsane oyuncu Tom Hanks yer alırken filmin yönetmenliğini ise Oscar ödüllü yönetmen Clint Eastwood üstleniyor. Ayrıca filmin hikâyesi Sulenberger ve Jeffrey Zaslow'un "Highest Duty" adlı kitabından uyarlandı